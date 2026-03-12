La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 14 DE MARZO DEL 2026

El sábado 14 de marzo, Mirtha Legrand marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición de los fines de semana junto a Moria Casán, quien actualmente conduce el ciclo La Mañana con Moria.

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand del sábado 14 de marzo del 2026 (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana la reconocida actriz Verónica Llinás, quien recientemente formó parte de la segunda temporada de En el Barro, la influencer Dani la Chepi y Coco Sily.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 15 DE MARZO DEL 2026

El domingo 15 de marzo desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana al actor Miguel Ángel Rodríguez y al empresario y diseñador Ricky Sarkany.

Miguel Ángel Rodriguez y pareja (Foto: Movilpress)

También serán de la partida de este fin de semana la actriz Agustina Cherri, quien recientemente lanzó su propia marca de skincare, el humorista Trinche, la exjugadora argentina de hockey sobre césped Noel Barrionuevo y habrá un musical exlclusivo de Estelares.

Agustina Cherri. Foto: Movilpress.

