Los canelones de pollo, ricota y espinaca combinan ingredientes clásicos en una preparación que rinde mucho y se adapta tanto a un almuerzo familiar como a una comida especial. Con masa casera tipo crepe, relleno cremoso y una buena capa de queso gratinado, el resultado es abundante, sabroso y bien casero.
La clave está en equilibrar texturas: el pollo dorado aporta estructura, la espinaca suma frescura y la ricota le da suavidad. Todo se envuelve en panqueques finos y se cubre con salsa de tomate, crema y provolone para lograr una superficie dorada y bien fundente.
Además de ser atractivo, es rendidor y permite organizarse con tiempo: se pueden dejar armados en la heladera y gratinar justo antes de servir. El paso a paso es simple y no requiere técnicas complejas.
Ingredientes para los canelones
Para la masa
- 150 g de harina 0000
- 250 cc de leche
- 2 huevos
- 25 g de manteca
- Pizca de sal
- 100 g de manteca para cocinar los panqueques
Para el relleno
- Una pechuga de pollo
- Un atado de espinaca
- Un diente de ajo
- 100 g de ricota
- 100 g de queso parmesano rallado
- Orégano fresco
- Nuez moscada
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta, a gusto
Para la salsa de tomate
- Una lata de tomates perita en conserva
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta, a gusto
- Orégano fresco
Para el gratinado
- 200 cc de crema de leche
- 300 g de queso provolone en hebras
- Aceite de oliva
- Pimienta
Procedimiento
Masa
- Colocar todos los ingredientes en una batidora.
- Derretir previamente la manteca antes de incorporarla.
- Dejar reposar la preparación 30 minutos para que la harina se hidrate.
- En una sartén panquequera, colocar manteca e ir cocinando los panqueques de ambos lados hasta que estén apenas dorados. Reservar.
Relleno
- En una sartén, calentar aceite de oliva y dorar la pechuga abierta al medio de ambos lados. Salpimentar.
- Una vez cocida, retirar y picar (o procesar) en trozos chicos.
- En la misma sartén, saltear las hojas de espinaca con aceite de oliva y el ajo aplastado.
- Retirar y cortar finamente la espinaca.
- En un bowl, mezclar el pollo, la espinaca, la ricota, el queso parmesano, hojas de orégano, sal, pimienta y nuez moscada. Integrar bien hasta lograr un relleno homogéneo.
Salsa de tomate
- En un bowl, romper los tomates perita con la mano y sazonar con sal, pimienta, aceite de oliva y orégano fresco.
Armado
- Tomar un crepe, colocar el relleno a gusto y enrollar. Disponer en una fuente para horno con una base de salsa de tomate.
- Una vez cubierta la fuente con los canelones, rociar con más salsa de tomate, crema de leche y cubrir con provolone rallado. Terminar con un hilo de aceite de oliva y pimienta molida.
- Llevar a horno hasta que el queso se funda y gratine.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/