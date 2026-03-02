Los canelones de pollo, ricota y espinaca combinan ingredientes clásicos en una preparación que rinde mucho y se adapta tanto a un almuerzo familiar como a una comida especial. Con masa casera tipo crepe, relleno cremoso y una buena capa de queso gratinado, el resultado es abundante, sabroso y bien casero.

La clave está en equilibrar texturas: el pollo dorado aporta estructura, la espinaca suma frescura y la ricota le da suavidad. Todo se envuelve en panqueques finos y se cubre con salsa de tomate, crema y provolone para lograr una superficie dorada y bien fundente.

Además de ser atractivo, es rendidor y permite organizarse con tiempo: se pueden dejar armados en la heladera y gratinar justo antes de servir. El paso a paso es simple y no requiere técnicas complejas.

Ingredientes para los canelones

Para la masa

150 g de harina 0000

250 cc de leche

2 huevos

25 g de manteca

Pizca de sal

100 g de manteca para cocinar los panqueques

Para el relleno

Una pechuga de pollo

Un atado de espinaca

Un diente de ajo

100 g de ricota

100 g de queso parmesano rallado

Orégano fresco

Nuez moscada

Aceite de oliva

Sal y pimienta, a gusto

Para la salsa de tomate

Una lata de tomates perita en conserva

Aceite de oliva

Sal y pimienta, a gusto

Orégano fresco

Para el gratinado

200 cc de crema de leche

300 g de queso provolone en hebras

Aceite de oliva

Pimienta

Canelones de pollo, ricota y espinaca, una receta que no falla. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Masa

Colocar todos los ingredientes en una batidora. Derretir previamente la manteca antes de incorporarla. Dejar reposar la preparación 30 minutos para que la harina se hidrate. En una sartén panquequera, colocar manteca e ir cocinando los panqueques de ambos lados hasta que estén apenas dorados. Reservar.

Relleno

En una sartén, calentar aceite de oliva y dorar la pechuga abierta al medio de ambos lados. Salpimentar. Una vez cocida, retirar y picar (o procesar) en trozos chicos. En la misma sartén, saltear las hojas de espinaca con aceite de oliva y el ajo aplastado. Retirar y cortar finamente la espinaca. En un bowl, mezclar el pollo, la espinaca, la ricota, el queso parmesano, hojas de orégano, sal, pimienta y nuez moscada. Integrar bien hasta lograr un relleno homogéneo.

Salsa de tomate

En un bowl, romper los tomates perita con la mano y sazonar con sal, pimienta, aceite de oliva y orégano fresco.

Armado

Tomar un crepe, colocar el relleno a gusto y enrollar. Disponer en una fuente para horno con una base de salsa de tomate. Una vez cubierta la fuente con los canelones, rociar con más salsa de tomate, crema de leche y cubrir con provolone rallado. Terminar con un hilo de aceite de oliva y pimienta molida. Llevar a horno hasta que el queso se funda y gratine.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/