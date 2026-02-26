Cuando sobra una pechuga o unos muslos de pollo, no hace falta resignarse a recalentar el mismo plato en el microondas. Con un par de ingredientes básicos y un poco de organización, se pueden preparar croquetas bien doradas o empanadas caseras con relleno jugoso, ideales para una picada, una vianda o una comida rápida de entre semana.
La propuesta apunta a no desperdiciar y revivir esa carne con preparaciones rendidoras y sabrosas. Ambas recetas parten del mismo ingrediente base -pollo cocido y desmenuzado- y se resuelven fácilmente en pocos pasos.
Ingredientes
Empanadas de pollo
- 200 g de pollo cocido y desmenuzado
- 1 cebolla
- ½ morrón rojo
- 1 cebolla de verdeo
- 1 cda de pimentón dulce
- 1 cdita de ají molido
- Sal y pimienta, a gusto
Masa para empanadas
- 600 g de harina
- 270 cc de agua tibia
- 100 g de aceite o grasa
- 1 cdta de sal
Croquetas de pollo
- 200 g de pollo desmenuzado
- 3 cdas de puré de papa o bechamel espesa
- 1 huevo
- Panko, cantidad necesaria
- Sal, pimienta y nuez moscada
- 1 cebolla de verdeo
Procedimiento
Empanadas
- Saltear la cebolla con una pizca de azúcar hasta que esté transparente. Saltear el morrón por separado.
- Incorporar el pollo desmenuzado y condimentar con pimentón, ají molido, sal y pimienta.
- Dejar enfriar el relleno y agregar la cebolla de verdeo cruda picada.
- Para la masa, mezclar harina con sal, sumar el aceite o grasa y el agua tibia. Amasar hasta integrar y dejar descansar unos minutos.
- Estirar, cortar discos, rellenar, cerrar y hornear o freír hasta que estén doradas.
Croquetas
- Mezclar el pollo con el puré o la bechamel, el huevo y los condimentos.
- Formar croquetas con las manos y pasarlas por panko.
- Freír en aceite caliente o llevar al horno hasta que estén bien doradas.
- Servir con mostaza, lactonesa de ajo o salsa criolla.
