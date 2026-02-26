En Mi Pobre Angelito, Kevin se sirve un plato enorme de mac and cheese y lo disfruta sin compartir con nadie. Esa escena convirtió a esta receta en un clásico pop, pero detrás del plato hay técnica y detalles que hacen la diferencia. En esta versión, el resultado es mucho más que pasta con queso: es una bomba cremosa y gratinada.
El secreto está en la base. No se trata solo de mezclar fideos con queso derretido, sino de preparar una buena salsa bechamel que aporte cuerpo, sabor y textura. A eso se suman cheddar y muzzarella para lograr elasticidad, parmesano para reforzar el perfil salado y panceta crocante que aporta contraste.
Además de ser atractivo, es abundante y rendidor. Con pocos ingredientes se arma una fuente grande, ideal para compartir o para repetir como en la película. El gratinado final le da esa capa dorada que suma textura y hace que cada cucharada tenga queso fundido y superficie crocante.
Ingredientes para los Mc and Chesse
Para la pasta
- 200 g de macarrones
- 150 g de queso cheddar
- 150 g de queso muzzarella
- Una vara de cebolla de verdeo
- Una cda sopera de pan rallado
- 100 g de panceta en láminas finas
- Sal y pimienta, a gusto
Para la salsa bechamel
- 50 g de manteca
- 50 g de harina
- 250 cc de leche
- 20 g de parmesano rallado
- Nuez moscada, a gusto
- Sal y pimienta, a gusto
Procedimiento
- Hervir la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente. Escurrir y reservar en un bowl con un hilo de aceite de oliva para que no se pegue.
- Para la bechamel, fundir la manteca en una sartén. Cuando tome un tono apenas dorado, agregar la harina y formar un roux. Cocinar un minuto sin que se queme.
- Incorporar la leche tibia de a poco, mezclando constantemente hasta que espese. Ajustar la consistencia: si se agrega más leche, la salsa quedará más liviana.
- Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Sumar el parmesano, el cheddar y la muzzarella. Mezclar hasta que todos los quesos se fundan y la salsa quede bien homogénea.
- Dorar la panceta en horno o sartén hasta que quede crocante. Trozar y reservar.
- En una fuente apta para horno, colocar una base de bechamel, agregar los macarrones y la panceta, y cubrir con el resto de la salsa.
- Terminar con pan rallado y verdeo picado fino. Llevar a horno fuerte (200°) hasta gratinar.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/