En una entrevista con el programa Puro Show, las integrantes de Bandana, a días de presentarse en el Gran Rex, no solo recordaron sus inicios, sino que también enfrentaron la pregunta inevitable: “¿Habrá una sorpresa con la quinta del grupo histórico, Ivonne Guzmán?”
Las chicas, inmediatamente se miraron entre sí y Valeria tomó la palabra para deviar el tema: “Sí, Walter, que nos viene acompañando hace bastante”, respondieron con humor haciendo referencia al cronista del programa de eltrece.
Cabe recordar que este verano trascendió que Ivonne podría aparecer sorpresa en el regreso de la banda tras 25 años, sin embargo hasta el momento ninguna quiso confirmar el rumor que sigue dando que hablar en esta previa.
“VOLVER A CASA ES IMPRESIONANTE”: EL SIGNIFICADO DEL GRAN REX PARA BANDANA
Las artistas no ocultaron su alegría por volver al teatro que las vio nacer. “Volver a casa es impresionante”, confesaron entre risas y anécdotas en el programa de Pampito y Matías Vázquez.
“Creo que volver al Gran Rex es un regalo para nosotras y para la gente. Después de 25 años, además de haber conectado con ese Bandana que tenía toda una estructura, todo un marketing, todo un gran negocio atrás, conectaron con nosotras cuatro, con el amor que nos tenemos y que le pusimos siempre a cada canción”, dijo Virginia a Puro Show.
