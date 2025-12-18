Después de semanas de rumores y versiones cruzadas, Lissa Vera decidió contar su versión sobre las fricciones que sacudieron a Bandana. Invitada a LAM, la cantante no esquivó ninguna pregunta y se animó a describir el detrás de escena de la esperada reunión del grupo pop.

“Ellas creyeron que yo no iba a dar el show”, arrancó Lissa, dejando en claro que la tensión era real y confesó cuándo tocó fondo: “A mí me agotó muchísimo todo lo que había pasado con Lourdes y su ex, eso a mí me hizo muy mal, pensé que no, pero sí”.

La artista reconoció que el desgaste fue grande: “Nosotros venimos hace mucho tiempo planificando la juntada de Bandana, obviamente porque se dieron las posibilidades y porque estaban dadas las condiciones. Y entre frustraciones de ciertos planes y todo, venía como un poco caldeada la cosa”.

Lissa Vera en LAM (Foto: captura de América).

“Pero nada personal, creo que fue importante que suceda esto, porque las reglas de convivencia después de 25 años se tienen que reescribir, no somos las mismas que entraron a ese casting, hoy por hoy cada una tiene sus intereses. Y el tema es volver a ensamblar a cuatro mujeres que tienen sus vidas propias", agregó y luego confesó optimista: “Sentí que las cosas se fueron acomodando”.

LISSA VERA REVELÓ LA CONDICIÓN FUNDAMENTAL PARA QUE BANDANA FUNCIONE

En el ida y vuelta con Ángel de Brito en el programa de América, Lissa Vera reveló la condición fundamental par que Bandana funciones en el show: “Hay algo entre nosotras que si no lo resolvemos, el show no sale natural”.

La cantante también se refirió al cariño del público y a la exposición mediática: “La verdad es que fue tremendo, no fue la intención, a veces por lo menos yo me olvido que soy una persona pública y lo que pienso lo digo, o lo que siento lo demuestro”.

