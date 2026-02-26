La periodista la China Ansa rompió el silencio en sus redes sociales tras la controversia generada por un comentario de su esposo, el exfutbolista Diego Mendoza, sobre el inicio de su relación.

La polémica comenzó cuando el deportista, en una entrevista con Teleshow, relató detalles sobre cómo empezó el vínculo con la comunicadora durante la pandemia: “Yo la veía en el noticiero, pero la veía sentada. Y en videollamada también. Entonces no la tenía ni siquiera en su altura. Fue rarísimo, y fueron siete meses así”.

Foto: Instagram (@chinitaansa)

“Yo la quería conocer, yo decía ‘mostrame un cul*’, algo. Porque en el Instagram ella era muy periodista. Fue el cul* más caro de mi vida porque no tenía internet. Lo más caro que pagué para poder verla, estoy hablando de 500 euros”, explicó sobre lo que tuvo que pagar para tener más internet justo en el momento en que le envió la imagen, comentario que generó polémica.

EL DESCARGO DE LA CHINA ANSA EN REDES SOCIALES TRAS LA POLÉMICA POR LOS DICHOS DE SU MARIDO

Ante la viralización de los dichos de su pareja y la ola de reacciones negativas, la China Ansa publicó un video en sus historias de Instagram donde explicó su postura sobre lo ocurrido: “Me da pena salir a aclarar esto que tiene que ver con una historia de amor”.

“Y pareciera que este es el problema, ¿no? Que nosotros somos, construimos y seguimos construyendo una familia feliz. Nuestra historia de amor la conoce todo el mundo porque nos conocimos estando en pandemia y construimos una relación virtual en pandemia y a distancia en el 2020″, comenzo diciendo.

La China Ansa en sus redes sociales (Foto: captura de Instagram/@chinitaansa).

Entonces, respaldó fuertemente al padre de sus hijos: “Nuestra historia no es privada, no está revelando ningún dato íntimo, no me está perjudicando, no me está manipulando, no sacó ningún tipo de ventaja, no arruinó mi imagen y no estamos peleados”.

“Esta parte de la historia que él contó está editada, recortada, fuera de contexto y, además de todo esto, no sigue el orden cronológico real de nuestra historia de amor”, remarcó sobre la entrevista que fue publicada y manifestó que la edición no seguía la cronología real de su vínculo.

La China Ansa en el festejo del fin de las grabaciones de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Al final, dejó en claro su postura al respecto: “Lo que ustedes están viendo está fuera de contexto, están cambiándole el foco a la historia. Pero a mí, Diego, no me está faltando el respeto. Esta historia fue construida por los dos. Construimos esta historia y la seguimos construyendo. Tenemos hoy una familia. Comenzó virtual y ahora es la familia presencial más hermosa y con los cimientos más firmes de este planeta”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.