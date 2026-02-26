Guillermo Francella atraviesa uno de los momentos más altos de su carrera en el marco de la presentación de su nueva película Playa de Lobos. El actor, que lleva más de cuatro décadas en la industria, se sinceró en una entrevista con el programa Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) y repasó el impacto de sus últimos trabajos, el fenómeno de “El Encargado” y el orgullo que siente por su identidad argentina.

“Últimamente se están viendo muchas cosas mías. Me conocían de ‘El secreto de sus ojos’, de ‘El clan’, de ‘Corazón de León’, pero ‘El Encargado’ fue un suceso, gustó muchísimo. ‘Homo Argentum’ estalló también”, contó en el ida y vuelta.

Visiblemente emocionado por el cariño que recibe en el exterior, el actor confesó: “Primero era muy conocido con gente de la industria, actores, actrices, autores, productores, directores, pero ahora el ciudadano de a pie también me conoce por las plataformas y por las películas, empecé a ser un poquito conocido en España, me llena de orgullo”.

Guillermo Francella habló en Mshow (Foto: captura de Ciudad Magazine).

Agradecido, Francella repasó el camino recorrido y el momento en que tomó dimensión de su popularidad. “Hace muchos años que estoy con esta actividad, te diría 45 años, 44 años que estoy trabajando, hice tantas cosas. Me mostraron un abanico de cosas hechas y dije, ¿cuándo hice todo esto? Hoy estoy viviendo este presente que amé tener siempre”.

EL ORGULLO DE SER ARGENTINO: “ME GUSTA COMO SOMOS”

Consultado sobre qué lo identifica como argentino y cómo percibe esa diferencia en el exterior, Guillermo Francella fue contundente: “En cada lugar donde filmé, en cada lugar donde estuve, en cada lugar donde viajé como turista, hay algo en nosotros que no sé qué es, no sé, pero amo ser argentino, me gusta cómo somos”.

“Yo pude trabajar en distintos lugares y veo que son muy antagónicos a nosotros. No el modo de rodar una película, sino el modo de ser, el modo de pensar, el modo de que nos reímos, de cierta picardía. Siento que me encanta cómo somos, me gusta ser argentino”, remarcó orgulloso sobre la identidad nacional.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.