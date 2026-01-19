Homo Argentum, la película que arrasó en taquilla y generó debate en todo el país, se puede ver en Disney+ desde el viernes 16 de enero de 2026.

De qué trata Homo Argentum

El film dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat está compuestO por dieciséis microrrelatos de entre uno y doce minutos, donde Francella interpreta a distintos personajes.

Cada historia funciona de manera independiente, pero juntas arman una radiografía ácida y divertida de la sociedad argentina actual.

Con humor, ironía y una fuerte crítica social, la propuesta explora el famoso “gen argentino”, mostrando virtudes y contradicciones que dieron lugar a debates políticos, culturales y sociales.

Reparto de Homo Argentum

Protagoniza Guillermo Francella y completan el elenco Eva De Dominici, Clara Kovacic, Miguel Granados, Gastón Soffritti, Dalma Maradona, Milo J y Migue Granados.