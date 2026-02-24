Este lunes, en el Dot Baires Shopping, se llevó a cabo la Avant Premiere de Playa de Lobos, la nueva película protagonizada por Guillermo Francella y Dani Rovira, bajo la dirección de Javier Veiga, que llegará a los cines este jueves 26 de febrero.

El evento contó con una extensa lista de figuras del espectáculo: Nico Francella, Yoyi Francella, Marta Hazas (quien acompañó a Veiga), Coco Fernández, Virginia Elizalde, Manuel Vicente, Martín Seefeld, José María Listorti, Juan José Campanella, Luis Brandoni, Eduardo Blanco, Graciela Stefani, Marcelo De Bellis, Carla Pandolfi, Gastón Duprat, Lucila Gandolfo y Andrea Frigerio, entre otros.

Las fotos de la avant de “Playa de Lobos”, la nueva película de Guillermo Francella

Virginia Elizalde y Coco Fernández

Guillermo Francella y Andrea Frigerio

José María Listorti y Mónica González

Javier Veiga y Marta Hazas

El equipo de "Playa de Lobos", la nueva película de Guillermo Francella

Marcelo De Bellis

Yoyi y Nico Francella

Juan José Campanella y Guillermo Francella

Andrea Frigerio con Lucas Bocchino, "Fini" Bocchino y Conrado Dell Acqua