Este lunes, en el Dot Baires Shopping, se llevó a cabo la Avant Premiere de Playa de Lobos, la nueva película protagonizada por Guillermo Francella y Dani Rovira, bajo la dirección de Javier Veiga, que llegará a los cines este jueves 26 de febrero.
El evento contó con una extensa lista de figuras del espectáculo: Nico Francella, Yoyi Francella, Marta Hazas (quien acompañó a Veiga), Coco Fernández, Virginia Elizalde, Manuel Vicente, Martín Seefeld, José María Listorti, Juan José Campanella, Luis Brandoni, Eduardo Blanco, Graciela Stefani, Marcelo De Bellis, Carla Pandolfi, Gastón Duprat, Lucila Gandolfo y Andrea Frigerio, entre otros.
Las fotos de la avant de “Playa de Lobos”, la nueva película de Guillermo Francella