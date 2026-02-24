La receta de panqueques livianos que popularizó Paulina Cocina demuestra que no hace falta cambiar ingredientes para lograr mejor textura. El truco fundamental —y el que muchos saltean— es dejar reposar la masa en la heladera durante al menos 30 minutos antes de cocinarlos. Ese descanso permite que la harina se hidrate bien y que la mezcla se estabilice, logrando panqueques más suaves y parejos.

Según explica Paulina, cuando la masa no descansa, el resultado puede ser más rígido o quebradizo. En cambio, con reposo, los panqueques quedan más elásticos, se despegan solos de la sartén cuando están listos y se pueden enrollar sin romperse. Además, desaparecen mejor los grumos y la cocción es más uniforme, algo clave si se busca un resultado fino y prolijo.

Cómo hacer panqueques con la receta de Paulina Cocina. YouTube Paulina Cocina.

La temperatura de la sartén es otro punto central. Debe estar caliente, pero a fuego bajo o medio-bajo. Si está demasiado fuerte, la masa no se distribuye correctamente y el panqueque queda grueso o irregular. Lo ideal es colocar un pequeño cucharón en el centro y mover la sartén en círculos para que la mezcla se expanda sola. El primero muchas veces funciona como prueba para ajustar calor y cantidad.

Si la masa queda demasiado espesa, se puede agregar un poco más de leche, de a poco, hasta lograr una textura similar a una crema líquida. Si está demasiado fluida, se suma apenas harina tamizada. Con reposo, fuego controlado y paciencia, se logran panqueques finos, livianos y perfectos para rellenar con dulce de leche, el clásico que nunca falla en la mesa argentina.

Ingredientes para los panqueques

125 g de harina 0000

250 cc de leche

2 huevos

Manteca o aceite, cantidad necesaria para la sartén

Dulce de leche

Paulina Cocina, una de las grandes influencers culinarias de la Argentina. Foto: Paulina Cocina.

Procedimiento

Colocar en la licuadora los huevos, la harina y un chorrito de leche. Batir hasta integrar y eliminar grumos. Agregar el resto de la leche y volver a batir hasta obtener una mezcla lisa y homogénea. Llevar la masa a la heladera durante 30 minutos para que la harina se hidrate. Calentar una sartén antiadherente a fuego mínimo y engrasar apenas con manteca o aceite. Verter un pequeño cucharón de masa en el centro y mover la sartén en círculos para distribuirla. Cocinar hasta que el panqueque se despegue solo, dar vuelta y cocinar apenas unos segundos del otro lado. Repetir el proceso, apilándolos en un plato y cubriéndolos con un repasador para que no se sequen.

