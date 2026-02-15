El budín de pan en licuadora de Paulina Cocina volvió a poner en primer plano a uno de los postres más clásicos de la mesa argentina, con una versión simplificada, económica y fácil de replicar en casa. La clave está en usar pan del día anterior y resolver toda la mezcla directamente en la licuadora, sin pasos complicados ni utensilios de más.

Fiel a su estilo, la cocinera propone una receta pensada desde la cocina de aprovechamiento, ideal para transformar sobras en un postre húmedo y rendidor. El método reduce tiempos, ensucia menos y permite ajustar la textura según el gusto personal, desde una crema bien lisa hasta una versión más rústica.

Otro punto central de la receta es la cocción lenta a baño María, que garantiza un budín parejo, suave y con buena humedad. Paulina también hace hincapié en el cuidado al preparar el caramelo y en la importancia de dejar reposar el postre antes de desmoldarlo para lograr un mejor resultado final.

Paullina Cocina, una chef muy reconocida en Argentina. Foto: Instagram

Ingredientes

Pan del día anterior

Leche

Huevos

Azúcar

Ralladura de limón o esencia de vainilla

Para el caramelo:

Azúcar

Agua hirviendo

Cómo hacer budín de pan con la receta de Paulina Cocina. YouTube Paulina Cocina.

Procedimiento

Cortar el pan del día anterior en trozos y colocarlo directamente en el vaso de la licuadora. Agregar leche tibia y dejar reposar durante 30 minutos para que se hidrate bien. Preparar el caramelo: derretir el azúcar en una olla de fondo grueso y, fuera del fuego y con cuidado, agregar el agua hirviendo. Cubrir el fondo y los bordes del molde. Procesar el pan hidratado en la licuadora y sumar los huevos, el azúcar y la ralladura de limón o esencia de vainilla. Licuar hasta lograr una mezcla espesita pero líquida; si está muy densa, agregar un poco más de leche. Volcar la preparación en el molde acaramelado, cubrir con papel aluminio y cocinar a baño María en horno bajo (160 °C) durante aproximadamente una hora. Dejar enfriar bien, preferentemente toda la noche en heladera, antes de desmoldar y servir.

