En plena temporada de altas temperaturas, Paulina Cocina volvió a marcar tendencia con una idea simple pero explosiva: una ensalada de picada ideal para resolver una entrada en minutos y con lo que haya en la heladera.
La receta, que pensó originalmente para Navidad, funciona todo el año y es perfecta para una juntada, un almuerzo liviano o una cena sin vueltas.
Leé más
Según explicó la cocinera en sus redes sociales, la clave está en transformar los clásicos ingredientes de una picada con un toque inesperado: un aliño cítrico que le cambia por completo el sabor y la presentación.
RECETA DE PAULINA COCINA: ENSALADA DE PICADA IDEAL PARA CUALQUIER OCASIÓN
Fiel a su estilo, Paulina definió esta preparación como una solución “para vagos”, ya que no requiere cocción ni técnicas complicadas. La idea es simple: mezclar ingredientes típicos de picada en un bowl y darles una vuelta con una vinagreta bien aromática.
“Para llevar o, simplemente, una receta de entrada para reuniones”, escribió en su posteo, y remató con una frase que se volvió viral entre sus seguidores: “Literal: salamín, aceitunas, queso, tomate seco, pepinillos… lo que quieran, pero le agregás un aliño. Pum, te cambié la cabeza para siempre”.
INGREDIENTES DE LA ENSALADA DE PICADA
Para armar esta receta, Paulina recomendó usar ingredientes clásicos, pero dejando espacio para sumar lo que cada uno tenga a mano:
- Salamín o fuet
- Aceitunas
- Queso tipo Mar del Plata
- Tomate seco hidratado
- Pepinillos
Para el aliño:
- Ralladura y jugo de limón
- Aceite de oliva
- Albahaca
- Aceto
PASO A PASO: CÓMO HACER LA ENSALADA DE PICADA
La receta es tan fácil como irresistible. En el video que compartió en Instagram, Paulina explicó que todo se arma en un solo recipiente.
“Una picada como la de siempre, pero la ponés en un bol, no en una tablita”, dijo mientras sumaba los ingredientes. Después, detalló el toque clave: limón, oliva, albahaca y aceto para formar una vinagreta rápida.
El paso final es el más importante: mezclar bien para que el aliño impregne todo. Y listo: en cuestión de minutos queda una opción fresca, sabrosa y distinta para el verano.
LA OPCIÓN VEGETARIANA DE PAULINA COCINA PARA INVITADOS
Además, si en tu mesa hay vegetarianos, la influencer gastronómica compartió otro tip ideal: una ensalada con champiñones bien cremosa y con un sabor potente.
Para esa variante se necesita:
- Una bandeja de champiñones
- Una cebolla
- Aceite o una cucharada de manteca
- Un diente de ajo
- Tomillo
- Nuez moscada
- Un chorro de cerveza
- Una cucharada grande de queso crema