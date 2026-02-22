La cuenta regresiva ya empezó: MasterChef Celebrity 2026 está a punto de bajar el telón y la tensión se siente los estudios de Telefe. El reality gastronómico encara sus últimas semanas con el grupo de participantes cada vez más reducido y el público pendiente de cada detalle.

Desde su regreso en octubre, el ciclo rompió el molde con desafíos exigentes, figuras de peso y momentos que hicieron vibrar a todos los fanáticos de la cocina. La conducción de Wanda Nara y el jurado de lujo integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis mantuvieron la chispa y el protagonismo de MasterChef en la grilla de Telefe.

Wanda Nara y los participantes de MasterChef Celebrity (Foto: gentileza Telefe)

En la actualidad, la competencia continúa con nombres atractivos como Emilia Attias, Leandro “Chino” Leunis, Claudio “El Turco” Husaín, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Sofía Gonet, Maxi López, La Joaqui, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Agustín “Cachete” Sierra y Andy Chango.

Todos buscan asegurarse un lugar en la gran final, mientras la tensión crece tanto en el estudio como en las redes sociales, donde los seguidores no paran de debatir cada gala.

Captura de Telefe, MasterChef Celebrity.

MISTERIO TOTAL EN MASTERCHEF CELEBRITY: CUÁNDO ES LA FINAL Y CÓMO SERÁ EL DESENLACE

Por ahora, la producción mantiene bajo siete llaves la dinámica de las próximas eliminaciones y la fecha exacta de la final. Según trascendió en “La Pavada” (Crónica), la grabación del último programa se realizó el viernes 20 de febrero, aunque otras versiones apuntan a que la definición podría ser recién en marzo. Sin confirmación oficial, el misterio alimenta las especulaciones sobre quiénes serán los protagonistas del duelo final y qué sorpresas traerá la última emisión.

Ese mismo viernes por la noche, el elenco completo celebró el cierre de temporada junto a la producción y los familiares en un exclusivo pub de Palermo. El encuentro sirvió para repasar anécdotas, compartir festejos y ponerle broche de oro a una experiencia que, para muchos, fue un verdadero desafío personal y profesional. Las imágenes del evento no tardaron en viralizarse, sumando al clima de despedida que ya se vive entre los fanáticos.

Masterchef Celebrity 2025. Wanda Nara, Donato de Santis, Damián Betular, Germán Martitegui y los 24 participantes. Foto: Telefe

Como ya es costumbre en este tipo de realities, la producción habría grabado dos finalesalternativas para evitar filtraciones y mantener el suspenso hasta el último minuto. Así, el jurado elegirá al ganador y el canal emitirá la versión correspondiente, un mecanismo que ya se usó en ediciones anteriores y que busca preservar la sorpresa para el público en la noche clave.

El cierre de MasterChef Celebrity coincide con un cambio fuerte en la programación de Telefe. Este 23 de febrero debuta Gran Hermano Generación Dorada, la nueva apuesta del canal para este año. Ese día se conocerá la primera tanda de participantes que ingresarán a la famosa casa, mientras que el martes 24, también desde las 22.15, se completará el ingreso del resto de los concursantes, que serán más de 30.

Foto: Instagram (@santidelmoro)

Durante un breve período, ambos realities convivirán en pantalla: el ciclo culinario pasará a emitirse a las 21, mientras que el programa conducido por Santiago del Moro ocupará la franja de las 22 para mantener al público en esa pantalla.

