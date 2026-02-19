Una vez más, Wanda Nara abrió su corazón en MasterChef Celebrity y protagonizó un inesperado momento junto a Chino Leunis en el programa de Telefe.

Todo comenzó cuando la conductora quiso saber la opinión del participante, después de que describiera a los jurados del ciclo integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis: “¿Y de mí qué tenés para decir?”, indagó, sin vueltas.

Fue entonces que Leunis no dudó con su respuesta: “Que la estás rompiendo toda, que lo estás haciendo muy bien y que cambiaste el formato para bien”.

Foto: Captura (Telefe)

“Yo siento que estás en un buen momento. Que no sé si es el momento menos turbulento de tu vida, pero te siento en un buen momento. Como empoderada, como segura de vos”, siguió.

Y Wanda cerró, sincera: “Bueno, me encanta ese mensaje que estás dando de mí. Nunca no estoy en un momento turbulento, es más, en este momento me voy a poner el cinturón de seguridad”.

Wanda Nara: “Nunca no estoy en un momento turbulento, es más, en este momento me voy a poner el cinturón de seguridad”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MASTERCHEF CELEBRITY: WANDA NARA REVELÓ SU TEORÍA SOBRE LAS FAKE NEWS Y LA JOAQUI CONFESÓ CUÁL FUE LA QUE MÁS LE MOLESTÓ

El tema de las fake news volvió a estar sobre la mesa en MasterChef Celebrity y esta vez fue Wanda Nara quien reveló su teoría sobre cómo las noticias falsas han tomado protagonismo, lo que generó que La Joaqui se refiera al tema como nunca en el programa de Telefe.

“Yo tengo la teoría de que las fake news venden y la aclaración, nadie la escucha, a nadie le importa”, comenzó diciendo Wanda, aludiendo al poder que tienen estas noticias para generar revuelo, pero también para dar espacio a malentendidos.

Tras escucharla, la participante hizo un análisis sobre cómo se desenvuelve la empresaria en este terreno: “Igual, vos sos una genia al hacer negocios por los fake news”, advirtió.

Foto: Captura (Telefe)

Fue entonces que, ante la pregutna de Wanda, sobre qué noticia falsa fue la que más le molesto, la artista se sinceró: “No me gusta que digan que acá nos llevamos todos mal”, remarcó. Y cerró: “Eso no me gusta. Me dan ganas de salir a decir, ‘no es verdad’”.