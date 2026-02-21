Maxi López está a punto de comenzar una nueva etapa en la Argentina y no escatimó en comodidades: el exfutbolista alquiló una mansión en El Golf de Nordelta por la que pagará 20 mil dólares mensuales. La propiedad, que cuenta con muelle propio y una ubicación privilegiada, será el hogar que compartirá con Daniela Christiansson y sus dos hijos: Elle y Lando.

La casa pertenece al padre de Ivana Figuerias, presidente de Laboratorios Richmond, según reveló Yanina Latorre en el programa SQP (América). Además, la mansión está cerca del barrio donde vive Wanda Nara, lo que facilitará el contacto de Maxi con el resto de sus hijos.

La casa de Nordelta que alquiló Maxi López para vivir en Argentina (Foto: captura América TV)

Actualmente, Daniela se encuentra en Suiza junto a Lando y Elle, pero Maxi viajará en los próximos días para organizar la mudanza y que toda la familia se instale junta en el país.

LAS FOTOS DE LA CASA MAXI LÓPEZ ALQUILÓ EN NORDELTA PARA VIVIR CON DANIELA CHRISTIANSSON EN ARGENTINA

A la hora de buscar su nuevo hogar, Maxi fue muy claro con las condiciones que debía cumplir la propiedad. El periodista Santiago Sposato detalló en A la Tarde (América) la lista de exigencias del exfutbolista: “Casa importante al agua, cinco dormitorios, barrio Yacht, puede ser Golf, Virazón o Los Puentes. Presupuesto entre 18 mil y 20 mil dólares por mes. Por un año, mínimo”.

Desde el inicio de la búsqueda, ya se especulaba con que Maxi podría convertirse en vecino de Wanda Nara, algo que, según trascendió, podría generar cierta incomodidad en su pareja, Daniela.

Mientras prepara su mudanza, Maxi López también tiene novedades en el plano profesional. Según Yanina Latorre, ya tendría un contrato cerrado con un importante canal de streaming, lo que marcaría su regreso a la actividad en los medios.

