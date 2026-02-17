La presencia de Wanda Nara en la famosa “casita” de Bad Bunny en el tercer show que dio en el estadio de River en fin de semana desató un verdadero escándalo en el mundo del espectáculo argentino. En Intrusos, Marcela Tauro dio a conocer el monto que la mediática habría abonado para star al lado del artista del momento.

“Acá me dicen ‘7 millones de pesos salía entrar a la casita’”, dijo la panelista y Natalie Weber sumó: “Para mí, ella pagó, el público de Bad Bunny no es el de Wanda y creo que entró solamente para tener la foto con Lali, Niki Nicole y que lo vea la China Suárez”.

Wanda Nara en "la casita" de Bad Bunny en el tercer show del artista en Argentina (Foto: redes sociales).

“Los influencers que fueron pagaron”, sumó Tauro en el programa de América y reveló el nombre del influencer que contó que pagó para estar en “la casita” de Bad Bunny: “Un influencer que se hace llamar @unpocodecocker contó que pagó los 7 millones”.

QUÉ HIZO BAD BUNNY ANTES EN ARGENTINA DE EMPEZAR SUS SHOWS

Bad Bunny se mostró muy bien acompañado en la Argentina por su novia Gabriela Berlingeri, de quien estuvo un tiempo separado y ahora confirman la reconciliación con esta aparición en público.

Bad Bunny salió a cenar con su novia Gabriela Berlingeri en la previa de sus shows en Argentina (Foto: RS Fotos).

El artista y su parejaadelantaron el festejo de San Valentín debido a las presentaciones en un exclusivo restauranteubicado en el Pasaje del Correo, también conocido como Pasaje Suizo,en pleno barrio de Recoleta.

Al salir del restaurante,Bad Bunnyse mostró completamente cubierto y rodeado por un impresionante operativo de seguridad:diez hombres y cinco camionetas blindadaslo escoltaron hasta la puerta. A pesar del despliegue, el artistasaludó a los fans que lo esperaban en la vereda, esta vez sin quejarse del tumulto ni de la presencia de curiosos.

