Cande Tinelli volvió a ser noticia por su vida sentimental. Esta vez, la hija de Marcelo Tinelli sorprendió a todos con quien sería su nuevo amor: Franco Trabuco, un reconocido jinete del ambiente hípico. La información salió a la luz en el streaming Bondi, donde Santiago Riva Roy contó detalles del romance que ya es tema de conversación en el círculo de la farándula y el deporte.

Según revelaron en el programa, la pareja fue vista por primera vez en la fiesta de fin de año del club hípico, un evento donde también estuvo presente el exnovio de Cande, Máximo, lo que generó tensión. “Llegó el ex y casi se va a las piñas”, relató Riva Roy, dando a entender que la situación estuvo al borde del escándalo.

Cande Tinelli sigue a Franco Trabucco en Instagram (Foto: redes sociales/@francotrabucco_).

“A mí me dicen que Máximo estaba molesto y se quería ir a las piñas con Franco”, agregó el periodista, dejando en claro que la ruptura no habría sido en los mejores términos y que la aparición de Trabuco habría agitado las aguas en el ambiente.

QUIÉN ES FRANCO TRABUCO, EL NUEVO AMOR DE CANDE TINELLI

Aunque no es polista, Franco Trabuco es muy conocido en el mundo ecuestre. “No es polista. Salta caballo. Es un jinete de primera”, detallaron en el streaming, marcando la diferencia con otros deportistas del ambiente.

Franco Trabucco, reconocido jinete argentino y el supuesto nuevo amor de Cande Tinelli (Foto: Youtube/@subitealpodio).

El romance entre Cande y Franco sorprendió a muchos, ya que la artista venía de una relación que había negado públicamente. Ahora, estaría apostando de nuevo al amor con un perfil más bajo, lejos de los flashes tradicionales y cerca de la pasión por los caballos.

