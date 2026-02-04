Disney definió finalmente quién será el sucesor de Bob Iger en el cargo de CEO y puso fin a una de las novelas empresariales más largas del mundo del entretenimiento. Este 3 de febrero, la Junta Directiva de The Walt Disney Company anunció que Josh D’Amaro fue elegido para reemplazar al histórico ejecutivo al frente de la compañía.

Con 28 años de trayectoria dentro de Disney, D’Amaro se desempeña actualmente como Presidente de la división Disney Experiences, responsable de los parques temáticos, hoteles y experiencias globales de la marca. Su designación marca una apuesta por el conocimiento interno y la continuidad en un momento clave para la empresa.

Josh D'Amaro, el nuevo CEO de Disney (Foto: Instagram @joshdamaro)

Bob Iger asumió como CEO en 2005 y lideró algunos de los proyectos más exitosos de la compañía, incluyendo grandes adquisiciones y expansiones internacionales. Tras postergar varias veces su retiro, dejó el cargo en 2020. Sin embargo, su sucesor, Bob Chapek, fue removido en noviembre de 2022, lo que derivó en el regreso de Iger como parte de un período de transición que se extendió por más de tres años.

QUIÉN ES JOSH D’AMARO, EL NUEVO CEO DE DISNEY QUE SUCEDERÁ A BOB IGER

D’Amaro asumirá formalmente como CEO el próximo 18 de marzo y también será nombrado Director de la Junta Directiva. Al anunciar la decisión, James Gorman, Presidente del Consejo de Administración, destacó: “A lo largo de este proceso de búsqueda, Josh ha demostrado una sólida visión de futuro para la compañía y un profundo conocimiento del espíritu creativo que hace único a Disney en un mercado en constante evolución".

Además, Gorman remarcó que el ejecutivo “cuenta con un historial excepcional de éxito empresarial, colaborando con algunas de las figuras más importantes del entretenimiento para dar vida a sus historias en nuestros parques, demostrando el poder de combinar la narrativa de Disney con la tecnología de vanguardia”.

El posteo de Josh D'Amaro tras saberse que es el nuevo CEO de Disney (Foto: Instagram @joshdamaro)

Por su parte, se informó que Bob Iger continuará como Asesor Senior y miembro del Consejo de Administración hasta su jubilación, prevista para el 31 de diciembre de 2026. En paralelo, Disney también anunció el nombramiento de Dana Walden como Presidenta y Directora Creativa, luego de que fuera señalada como una de las principales candidatas al cargo de CEO.

