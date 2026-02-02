FX presentó el tráiler y el póster oficiales de Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, la esperada serie que revive la historia de amor, el impacto mediático y la trágica fascinación que rodeó a una de las parejas más influyentes del siglo XX.

La ficción, protagonizada por Paul Anthony Kelly y Sarah Pidgeon, estrena el 12 de febrero en Disney+ con sus primeros tres episodios y continuará con estrenos cada viernes.

Reparto de Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Además de Kelly y Pidgeon como la emblemática pareja, la serie cuenta con un destacado reparto:

Grace Gummer como Caroline Kennedy

Naomi Watts como Jackie Kennedy Onassis

Alessandro Nivola como Calvin Klein

Leila George como Kelly Klein

Sydney Lemmon como Lauren Bessette

Constance Zimmer como Ann Marie Messina

Equipo creativo de Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

La producción fue creada por Connor Hines y cuenta con Ryan Murphy como productor ejecutivo junto a Nina Jacobson, Brad Simpson, Eric Kovtun, Nissa Diederich, Scott Robertson, Monica Levinson, Kim Rosenstock, D.V. DeVincentis y Tanase Popa. El episodio piloto fue dirigido por Max Winkler. La serie es una producción de 20th Television.

Tráiler y poster de Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Poster de Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

La historia real detrás de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

La serie profundiza en la intensa relación entre John F. Kennedy Jr., una figura pública seguida de cerca desde su infancia, y Carolyn Bessette, una mujer independiente, elegante y con una carrera en ascenso dentro del mundo de la moda, especialmente en Calvin Klein.

John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy llegan a La Scala de Milán el 7 de diciembre de 1997. Luca Bruno/AP

Su conexión fue instantánea y electrizante, pero también puesta a prueba por la fama, el escrutinio público y la presión mediática constante.

Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette reconstruye cómo su romance pasó de ser una relación privada a transformarse en un fenómeno nacional, seguido minuto a minuto por la prensa y por millones de admiradores.

Quién era John F. Kennedy Jr

John F. Kennedy Jr. nació el 25 de noviembre de 1960. En esta fotografía de archivo del 8 de diciembre de 1960, el presidente John F. Kennedy y la primera dama Jacqueline Kennedy posan en el Hospital Universitario de Georgetown en Washington con su hijo después de su bautismo. Foto: AP

John Fitzgerald Kennedy Jr. (Washington D. C., 25 de noviembre de 1960 – 1999), conocido mundialmente como JFK Jr., fue un abogado, periodista y editor estadounidense, además de una de las figuras públicas más admiradas de su generación. Hijo del 35º presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, y de la primera dama Jacqueline Kennedy, creció bajo la mirada de todo el país como parte de la familia política más influyente de la época.

Su imagen quedó grabada en la historia cuando, tres días después del asesinato de su padre, realizó un recordado saludo final durante el cortejo fúnebre, justo el día en que cumplía tres años. Con el paso del tiempo, JFK Jr. se convirtió en un ícono cultural: carismático, mediático y considerado uno de los solteros más codiciados de los años 80 y 90.

Graduado en Derecho, se desempeñó como abogado y funcionario público, pero alcanzó gran notoriedad al fundar y dirigir la revista George, un proyecto editorial que combinaba política y cultura pop con un enfoque innovador.

John F. Kennedy Jr. murió a los 38 años, en julio de 1999, cuando la avioneta que pilotaba cayó al océano Atlántico frente a Martha’s Vineyard. En el accidente también fallecieron su esposa, Carolyn Bessette, y su cuñada, Lauren Bessette.

Quién era Carolyn Bessette

Carolyn Bessette-Kennedy posa para su foto del anuario de la escuela secundaria de 1987 en Saint Mary High School en Greenwich, Connecticut. Crédito: AP

Carolyn Bessette-Kennedy (1966–1999) fue una publicista de moda estadounidense y uno de los íconos de estilo más influyentes de los años 90. Conocida por su elegancia minimalista y su presencia magnética, alcanzó notoriedad internacional tras casarse con John F. Kennedy Jr., aunque su nombre ya resonaba en la industria de la moda gracias a su trabajo en Calvin Klein.

Comenzó como asistente de ventas y, gracias a su talento y sensibilidad estética, ascendió hasta convertirse en directora de publicidad de la firma. Su estilo sobrio, moderno y sofisticado la posicionó como una referente de la moda global, muchas veces comparada con la icónica elegancia de su suegra, Jacqueline Kennedy Onassis.

Carolyn Bessette-Kennedy y John F. Kennedy Jr. en la portada de la revista PEOPLE el 2 de agosto de 1999.

La intensa atención mediática que recibió creció aún más tras su relación con JFK Jr., convirtiéndola en una figura seguida por medios, fotógrafos y fanáticos. Su vida tuvo un final trágico en 1999, cuando falleció a los 33 años en un accidente aéreo junto a su esposo y su hermana, Lauren Bessette.



