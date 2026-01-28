Marvel Television presentó un nuevo tráiler y póster oficial de la esperada segunda temporada de Daredevil: Born Again, una de las producciones más intensas del Universo Cinematográfico de Marvel. La serie llegará en exclusiva a Disney+ el próximo 24 de marzo y promete profundizar en el costado más oscuro y urbano del MCU.

A lo largo de ocho episodios, la nueva temporada plantea una historia atravesada por la supervivencia, la resistencia y la redención. “La batalla por el alma de Nueva York” será el eje central de un relato que vuelve a poner en juego el destino de Hell’s Kitchen y de sus habitantes.

Creada por Dario Scardapane, Chris Ord y Matt Corman, la ficción vuelve a estar protagonizada por Charlie Cox como Matt Murdock, el justiciero enmascarado conocido como Daredevil, y Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk, su eterno antagonista. Ambos personajes retoman un enfrentamiento marcado por la violencia, la corrupción y las cuentas pendientes.

DAREDEVIL: BORN AGAIN TEMPORADA 2: TRÁILER, ELENCO Y FECHA DE ESTRENO

El elenco incluye además los regresos de Deborah Ann Woll como Karen Page, Ayelet Zurer como Vanessa Fisk, Wilson Bethel como Benjamin Poindexter/Bullseye y Margarita Levieva como Heather Glenn. Uno de los anuncios más celebrados es el regreso de Krysten Ritter como Jessica Jones, mientras que Matthew Lillard se suma como el enigmático Sr. Charles.

En esta temporada, Wilson Fisk asume como alcalde y somete a Nueva York con mano dura, mientras persigue al “enemigo público número uno”: Daredevil. Desde las sombras, Matt Murdock intentará desmantelar el imperio corrupto de Kingpin.

“Resistir. Rebelarse. Reconstruir” Esa consigna resume el espíritu de una temporada que promete acción, tensión política y un fuerte conflicto moral.

