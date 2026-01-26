El streaming argentino BLENDER se animó a dar el salto y lanzó su primera sitcom original: “Amplio y Luminoso”, una comedia fresca que cruza generaciones, formatos y talentos de la escena local.

El debut fue el domingo 25 de enero y, fiel a la lógica digital, cada noche a las 22 sale un nuevo episodio hasta el jueves 29. Son cinco capítulos de 20 minutos, ideales para ver de un tirón o dosificar en la semana.

La historia sigue a Cielo y Luna, dos amigas de toda la vida que, ya en sus 40, ven cómo todo se les desarma: una se separa y la otra es reemplazada en el trabajo por una inteligencia artificial.

Frente al caos, toman una decisión impulsiva: volver a vivir juntas. Así, la convivencia se convierte en terreno fértil para enredos, visitas inesperadas y situaciones desopilantes que mezclan lo cotidiano con el absurdo.

Foto: prensa

Un elenco repleto de figuras y cameos inesperados

La serie cuenta con la participación especial de nombres que no pasan desapercibidos: Analía Franchín, Guillermo Coppola, Violeta Urtizberea, Julieta Cardinali, Julieta Zylberberg, Maitina De Marco y Esteban Lamothe, entre otros. Todos se suman a revolver anécdotas propias desde el sillón, en ese limbo difuso entre la realidad y la ficción.

La dupla protagónica está a cargo de Leonora Balcarce y Lula Mangone, mientras que la dirección corre por cuenta de Ignacio Rogers (“Las Fiestas”), con guion de Carolina Santos, Ignacio Rogers y Facundo Díaz. La reconocida Constanza Novick (“Viudas”) se sumó como asesora creativa, aportando su mirada filosa y sensible.

Una apuesta por el humor y la experimentación

“Amplio y Luminoso” se anima a hablar —con humor y sin filtro— sobre la amistad, los vínculos en la adultez y la sensación de no encajar en un mundo cada vez más digital.

El espíritu de sitcom se mezcla con una vocación experimental que busca romper moldes y dialogar con una audiencia que pide historias nuevas y cercanas.

BLENDER: el streaming argentino que va por más

Con este lanzamiento, BLENDER profundiza su apuesta creativa y suma una nueva producción original a su catálogo, que ya incluye títulos como “Un futuro sin vos” (nominada a los Cóndor de Plata 2025), “Basado en viajes reales” (con Boy Olmi) y “Entre libros”, el ciclo de entrevistas a referentes de la literatura nacional. El objetivo: explorar nuevos formatos y conectar con públicos en constante cambio.

Ficha técnica de “Amplio y Luminoso”

Protagonistas: Leonora Balcarce, Lula Mangone

Participaciones especiales: Analía Franchín, Guillermo Coppola, Violeta Urtizberea, Julieta Cardinali, Julieta Zylberberg, Maitina De Marco, Esteban Lamothe

Guion: Ignacio Rogers, Carolina Santos, Facundo Díaz

Dirección: Ignacio Rogers

Asesoría creativa: Constanza Novick

Episodios: 5 de 20 minutos cada uno

La serie ya está disponible en BLENDER y promete risas, identificación y una mirada distinta sobre la adultez y la amistad en tiempos de algoritmos y redes sociales.