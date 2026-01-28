El testimonio de Angie Balbiani volvió a poner en el centro de la escena una causa judicial que genera conmoción entre padres y alumnos del Colegio Palermo Chico. En diálogo con El Diario de Mariana, la panelista relató cómo impactó en la comunidad educativa la denuncia contra el empresario Marcelo Porcel, acusado de abusar de compañeros de su hijo, y cuestionó duramente la falta de avances en la Justicia.

“Estábamos atónitos”, aseguró Balbiani al describir la reacción inicial de las familias al conocerse la denuncia por parte al acusado. Según explicó, como padres jamás imaginaron que algo así pudiera estar ocurriendo dentro del entorno de confianza de sus hijos: “Uno como padre piensa que todos los padres tienen el mismo espíritu que uno”, sostuvo.

Uno de los puntos que más destacó Angie fue la valentía de los chicos al animarse a hablar a tiempo. “Por lo general las víctimas hablan cuando pueden, y acá hablaron a tiempo”, remarcó, aunque expresó su desconcierto por la situación judicial del acusado: “Lo que no podemos entender es que no haya justicia todavía”.

Angie Balbiani habló de la causa de Marcelo Porcel, el empresario acusado de abuso sexual y corrupción de menores (Foto: captura de América).

Balbiani también relató que, tras la denuncia, comenzaron a surgir coincidencias entre los testimonios de varios alumnos. Algunos padres empezaron a notar situaciones extrañas, como el manejo de dinero o regalos que no podían justificar. “Uno como padre sabe cuánta plata le da a un hijo”, explicó, y señaló que fue ese detalle el que encendió las primeras alarmas.

En el programa de América, Marina Calabró aseguró que el hombre acusado de abuso sexual y corrupción de menores “no está citado por la Justicia” y Angie Balbiani, una de las madres de esa institución escolar, sumó: “Los testimonios de los chicos empezaron a coincidir y se hacía llamar ‘el Capitán’”.

“Mi hijo no está dentro de la causa por mera casualidad, porque no le tocó ser amigo de su hijo, pero tan chico y vulnerable es inevitable que esto suceda y uno piensa que todos los padres tienen los mismos códigos”, dijo la panelista de Puro Show.

En diálogo con TN, la periodista contó cómo el acusado se ganaba la confianza de los menores: “Él solía llevarlos y buscarlos por los partidos de fútbol. Les daba de tomar alcohol y, de esa manera, rompía un código que los hijos tenían con los padres, ya que por ser menor de edad no pueden tomar alcohol, entonces los chicos ya sentían su primera vergüenza de contar”.

La causa continúa generando indignación y preocupación, mientras los padres reclaman respuestas y medidas concretas para proteger a los chicos y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

