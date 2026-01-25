Un empleado del Consorcio Industrial de Alimentos (CIAL) de Chile vivió una situación de película: en mayo de 2022, la empresa le transfirió por error 330 veces su sueldo, un monto que alcanzó los 165.398.851 millones de pesos chilenos (unos 180 mil dólares).

El hombre, sorprendido por semejante suma en su cuenta, aceptó en un primer momento devolver el dinero. Pero tres días después, presentó su renuncia y no restituyó ni un peso. La empresa, indignada, lo denunció penalmente por robo y el caso terminó en la Justicia.

Todo empezó cuando el área de pagos del Consorcio Industrial de Alimentos cometió un error monumental y depositó en la cuenta del trabajador el equivalente a 330 sueldos. Al darse cuenta, la compañía lo contactó de inmediato y le pidió que devolviera la plata. El empleado, en un principio, dijo que sí.

Un fallo judicial que permitió a un empleado quedarse con millones de pesos depositados por error (Foto generada con IA)

Sin embargo, a los pocos días, renunció y desapareció del radar de la empresa, sin devolver el dinero. Ante esta situación, la firma lo denunció por robo y se desató una batalla judicial que duró más de tres años.

ERROR MILLONARIO: UN TRABAJADOR RECIBIÓ 330 SUELDOS Y GANÓ EN LA JUSTICIA

Durante el juicio, los abogados del trabajador insistieron en que no hubo robo: el dinero fue transferido por error, de manera voluntaria, y el empleado no intervino ni manipuló el sistema de pagos. No existió engaño, fraude ni ninguna maniobra previa.

La defensa remarcó que el depósito fue responsabilidad exclusiva de la empresa y que el trabajador simplemente recibió la transferencia en su cuenta.

En septiembre de 2025, el tribunal de Santiago de Chile falló a favor del empleado. Los jueces concluyeron que el hecho no configuraba el delito de robo, sino una “apropiación no autorizada”, una figura que no está penalizada por la ley chilena.

LOS MOTIVOS DE LA JUSTICIA CHILENA PARA DESESTIMAR LA DEMANDA CONTRA EL EMPLEADO QUE NO DEVOLVIÓ UN DEPÓSITO MILLONARIO QUE LE HICIERON POR ERROR

El depósito fue un error de la empresa , sin intervención del trabajador.

No hubo maniobra previa ni intención comprobable de apropiarse del dinero.

El empleado no forzó ni manipuló el sistema de pago.

El caso fue encuadrado como apropiación no autorizada , no como robo.

Esa figura no constituye delito penal en Chile.

Por eso, el tribunal cerró la causa y desestimó la acusación.

De haber sido condenado por robo, el trabajador habría tenido que devolver el dinero, enfrentarse a una pena de hasta 540 días de prisión y cargar con antecedentes penales que complicarían su futuro laboral.

CÓMO SIGUE EL CONFLICTO ENTRE LA EPMRESA QUE DEPOSITÓ 330 VECES EL SUELDO A UN EX EMPLEADO TRAS PERDER EL JUICIO

Aunque la Justicia penal lo dejó quedarse con la plata, el conflicto no terminó ahí. Desde la empresa adelantaron que analizan iniciar acciones civiles para intentar recuperar los 165 millones de pesos transferidos por error.

Por ahora, el empleado no cometió ningún delito y puede disfrutar del insólito depósito que le cambió la vida.

