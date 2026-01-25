El inicio de año de Flor Jazmín Peña fue con alguna breve turbulencia por los rumores de crisis con Nicolás Occhiato, pero ella no se refirió al respecto y siguió con su habitualidad.

En ese marco, compartió contenido en sus redes sociales y se subió al trend que la rompe en Instagram: publicar qué hacía y cómo lucía en 2016, hace diez años.

Flor Jazmín Peña mostró fotos de cuando estaba obsesionada con las calorías | Créditos: Instagram @florjazminpe

Flor Jazmín Peña mostró imágenes de su vida una década atrás, siempre vinculada al arte, al entrenamiento y al baile.

ASÍ LUCÍA FLOR JAZMÍN PEÑA HACE DIEZ AÑOS

Independientemente de las fotos publicadas, Flor explicó también qué procesos transitaba y qué preocupaciones la rodeaban hace una década. “Con permiso, me subo al trend del 2016 yo también”, empezó.

Y agregó: “Año en el que empezaba a pegar mis primeros laburos como bailarina, en el que por fin lograba formar un grupo de alumnos regular, en el que seguía amando la comida y el fernet aunque estuviera algo obsesionada con las dietas y las calorías. Lo más lindo es que hasta hoy siguen los amigos de siempre, hoy como sin culpa y me sigue haciendo inmensamente felíz bailar”.