Luego de la fuerte polémica que se desató cuando Agustín Franzoni contó en un stream que conservaba videos íntimos de Flor Jazmín Peña tras la separación y no descartaba venderlos, la bailarina contó cómo fue el reencuentro con su ex y aseguró que lograron dejar atrás el enojo.

“Jamás hablé mal de él. Yo lo quiero un montón. Fue y sigue siendo una persona muy especial para mí”, aclaró Flor de entrada en nota con Puro Show, aunque reconoció que los dichos de Franzoni generaron un quiebre: “Dijo una pelotudez atómica… Se fue tan al pasto y eso hizo que conversáramos”.

Captura de pantalla de eltrece, Puro Show.

La novia de Nico Occhiato también contó que hubo un cruce casual con Franzoni y dialogaron. “Nos pasó que nos cruzamos por la calle, algo que no había sucedido en dos años”, afirmó.

Si bien Flor Jazmín admitió que su ex se equivocó, fue comprensiva: “Sé que pifió en lo que dijo públicamente, pero puertas para adentro es un gran pibe y ha sido una gran persona para mí”.

Lejos de alimentar el conflicto, Flor dejó en claro que hoy el vínculo está en paz: “Yo tengo la mejor, le deseo lo mejor y ojalá le vaya bien”.