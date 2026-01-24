Si este San Valentín buscás un plan que salga de lo clásico y apueste de lleno a la emoción, Candlelight: Especial de San Valentín propone una noche simplemente imperdible. El encuentro será en el histórico Teatro Margarita Xirgu, que se transformará en un escenario mágico iluminado por miles de velas para vivir un viaje musical cargado de romance.

El público podrá disfrutar de un recorrido instrumental por algunas de las canciones de amor más icónicas de todos los tiempos, reinterpretadas por talentosos músicos locales en un formato cercano y profundamente emotivo. Clásicos inolvidables como “Unchained Melody”, “La Vie En Rose”, “Can’t Help Falling in Love” y “My Heart Will Go On” formarán parte de una selección pensada para conmover y conectar.

Ideal para parejas, amigos o para celebrar el amor en todas sus formas, esta edición especial reafirma el espíritu de Candlelight: convertir espacios emblemáticos de la ciudad en experiencias culturales únicas, donde la música clásica dialoga con grandes éxitos contemporáneos y cinematográficos.

Foto: Prensa Fever

✨ Candlelight: Especial de San Valentín

Lugar: Teatro Margarita Xirgu

Fechas y horarios: 14 de febrero – 19:00 y 21:30

Entradas desde: ARS $24.000🔗 Venta de entradas: feverup.com/m/475698

Un plan distinto, romántico y sensorial para dejarse llevar por la música, y por el amor.

