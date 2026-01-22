El choriwrap combina lo mejor de dos mundos: el sabor inconfundible del chorizo a la parrilla y una masa tierna que lo envuelve y lo convierte en un bocado práctico, jugoso y lleno de textura. Es una receta pensada para compartir, perfecta para una juntada con amigos, una picada distinta o incluso como plato principal informal. No tiene demasiados secretos, pero sí algunos detalles que hacen la diferencia.

La clave está en la masa, que se hace en pocos minutos y funciona como un “pan plano” flexible, ideal para envolver el relleno sin romperse. A eso se suma el morrón bien asado, pelado y dulce, y la muzzarella que se derrite justo en el último paso. El toque final, como manda la tradición, es el chimichurri.

Ingredientes para el choriwrap

Masa

350 g de harina 0000

175 cc de agua tibia

Una cdta de polvo para hornear

2 cdtas de sal

3 cdas de aceite de oliva

Relleno

3 chorizos

150 g de queso muzzarella

Un morrón rojo grande

Chimichurri, c/n

Choriwrap: se debe colocar el chorizo ya cocido con la muzzarella y el morrón dentro de la masa para terminar la receta. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Para la masa

Integrar todos los ingredientes en un bowl hasta formar un bollo. Amasar durante unos 5 minutos hasta que quede lisa. Tapar la masa y dejarla descansar 20 minutos. Estirar la masa en discos finos. Cocinar cada uno en la parrilla , unos 5 minutos de cada lado. Usar inmediatamente o tapar con un lienzo para que no se seque.

Para el relleno

Cocinar los chorizos en la parrilla o en una plancha hasta que estén bien dorados y cocidos. Llevar el morrón directamente a las brasas o a la hornalla, girándolo hasta que quede negro por completo. Dejar enfriar, retirar la piel quemada y cortar en tiras.

Para el armado

Colocar en el centro de la masa la muzzarella rallada, el chorizo y las tiras de morrón asado. Enrollar y llevar nuevamente a la parrilla para que la masa se dore y el queso se derrita. Cortar en porciones y pintar con chimichurri al momento de servir

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/