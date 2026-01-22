El choriwrap combina lo mejor de dos mundos: el sabor inconfundible del chorizo a la parrilla y una masa tierna que lo envuelve y lo convierte en un bocado práctico, jugoso y lleno de textura. Es una receta pensada para compartir, perfecta para una juntada con amigos, una picada distinta o incluso como plato principal informal. No tiene demasiados secretos, pero sí algunos detalles que hacen la diferencia.
La clave está en la masa, que se hace en pocos minutos y funciona como un “pan plano” flexible, ideal para envolver el relleno sin romperse. A eso se suma el morrón bien asado, pelado y dulce, y la muzzarella que se derrite justo en el último paso. El toque final, como manda la tradición, es el chimichurri.
Ingredientes para el choriwrap
Masa
- 350 g de harina 0000
- 175 cc de agua tibia
- Una cdta de polvo para hornear
- 2 cdtas de sal
- 3 cdas de aceite de oliva
Relleno
- 3 chorizos
- 150 g de queso muzzarella
- Un morrón rojo grande
- Chimichurri, c/n
Procedimiento
Para la masa
- Integrar todos los ingredientes en un bowl hasta formar un bollo.
- Amasar durante unos 5 minutos hasta que quede lisa.
- Tapar la masa y dejarla descansar 20 minutos.
- Estirar la masa en discos finos.
- Cocinar cada uno en la parrilla, unos 5 minutos de cada lado.
- Usar inmediatamente o tapar con un lienzo para que no se seque.
Para el relleno
- Cocinar los chorizos en la parrilla o en una plancha hasta que estén bien dorados y cocidos.
- Llevar el morrón directamente a las brasas o a la hornalla, girándolo hasta que quede negro por completo.
- Dejar enfriar, retirar la piel quemada y cortar en tiras.
Para el armado
- Colocar en el centro de la masa la muzzarella rallada, el chorizo y las tiras de morrón asado.
- Enrollar y llevar nuevamente a la parrilla para que la masa se dore y el queso se derrita.
- Cortar en porciones y pintar con chimichurri al momento de servir
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/