Laurita Fernández volvió a captar la atención de sus seguidores con una serie de historias de Instagram que la muestran disfrutando de unos días de descanso en Cariló. La actriz se mostró relajada, al sol y en modo vacaciones, pero un detalle no pasó desapercibido y encendió las especulaciones: ¿quién fue el encargado de tomarle las fotos?

Desde la playa, la conductora compartió varias imágenes en las que se la ve luciendo una bikini clara, sentada sobre la arena, tomando mate y posando sonriente frente al mar. En una de las postales, incluso, etiquetó al club de playa y agradeció la recomendación de un amigo, dejando en claro que no estaba sola en su estadía.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la presencia de una sombra proyectada sobre la arena en una de las fotos, y quien le habría sacado la fotos sería Matías Busquet, el hombre con quien se la vio en varias oportunidad y que ella misma confirmó están en la etapa de estar conociendose.

Laurita Fernández en Cariló, ¿acompañada? (Foto: Instagram/@holasoylaurita).

Por ahora, Laurita disfruta del verano, el mar y la tranquilidad de la costa atlántica, mientras la sombra del amor vuelve a posarse sobre su vida personal y alimenta la curiosidad de todos.

“ME CANSÉ DE ESCONDERME”: LAURITA FERNÁNDEZ CONTÓ POR QUÉ DECIDIÓ MOSTRARSE CON MATÍAS BUSQUET

Durante una entrevista con Puro Show, Laurita Fernández se sinceró sobre el proceso de dejar atrás el bajo perfil y animarse a vivir su romance sin esconderse. “Me pasó de empezar a conocernos y de entrar en esa charla donde, che, se vuelve un embole y medio monótono verte siempre puertas adentro y verte siempre en un departamento o en un lugar cerrado”, relató.

La conductora explicó que Matías no pertenece al mundo del espectáculo, lo que sumó cierta incomodidad al principio: “Él no es del medio, entonces no entendía por qué me escondía tanto”. Laurita reconoció que solía cuidar mucho su vida privada: “Yo medio que acostumbraba a esa dinámica y a ese cuidado y solamente me mostraba por ahí, si era algo”.

Matías Busquet, el polista y nuevo amor de Laurita Fernández (Foto: redes sociales).

Pero todo cambió cuando Matías le planteó la situación:“Te juro que cuando me lo planteó fue, che, tiene razón. Soy una chica, él es un pibe, que tenemos ganas de conocernos. No le debo nada a nadie, no le tengo que dar explicaciones a nadie”.

