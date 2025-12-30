A un año de la muerte de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio volvió a abrir su corazón en las redes sociales con un posteo que logró conmover a sus seguidores.

La abogada eligió una imagen muy especial —en la que se la ve abrazando al periodista, muy cómplices en el día de su boda— para rendirle homenaje y expresar todo lo que todavía siente por él.

Junto a la foto, Elba publicó un texto que llegó al corazón de los usuarios: “Un día nuestro mundo se detuvo. La presencia de la ausencia en lo cotidiano. Los planes sin destinatario. Los abrazos que eran tuyos”, escribió, dejando en claro que el vacío que dejó Lanata sigue presente en cada rincón de su vida.

Lejos de suavizar el dolor, Marcovecchio lo puso en primer plano y contó cómo intentó sobrellevarlo: “Quise evadir el dolor del silencio con bullicio e hiperactividad, pero las noches se hacían eternas”, confesó.

“Hasta que te encontré en mis sueños”, escribió, dando a entender que, de alguna manera, el vínculo con Lanata sigue vivo más allá de la ausencia física.

Debajo de la imagen, Elba agregó una frase breve pero contundente que terminó de sellar el homenaje: “Love not fear (Ama, no temas). Te amo infinito”, cerró, a corazón abierto.

EL EMOTIVO MENSAJE DE ELBA MARCOVECCHIO A JORGE LANATA EN LA PREVIA DE UNA FECHA ESPECIAL

Elba Marcovecchio volvió a conmover a todos con un sentido mensaje dedicado a Jorge Lanata, en la previa de una fecha muy especial que se acerca en el calendario.

A través de Instagram Stories, la abogada compartió (en septiembre de 2025) una foto junto al periodista y escribió unas líneas llenas de amor: “Faltaría tan poco para tu cumple... Sé que algo mágico pasará ese día, sé que estarás, siento que estás pero extraño tu abrazo. Te amaré siempre”, expresó Elba, sumando un corazón rojo al posteo.

Con su mensaje, Elba dejó en claro lo vivo que sigue manteniendo el recuerdo del periodista y cómo lo lleva presente en cada momento de su vida.