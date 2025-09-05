Elba Marcovecchio volvió a conmover a todos con un sentido mensaje dedicado a Jorge Lanata, en la previa de una fecha muy especial que se acerca en el calendario.

A través de Instagram Stories, la abogada compartió una foto junto al periodista y escribió unas líneas llenas de amor: “Faltaría tan poco para tu cumple... Sé que algo mágico pasará ese día, sé que estarás, siento que estás pero extraño tu abrazo. Te amaré siempre”, expresó Elba, sumando un corazón rojo al posteo.

Con su mensaje, Elba dejó en claro lo vivo que sigue manteniendo el recuerdo del periodista y cómo lo lleva presente en cada momento de su vida.

Foto: Captura de Instagram Stories (@elbitamarcovecchio) Por: Fabiana Lopez

LA REACCIÓN DE ELBA MARCOVECCHIO CUANDO LE PREGUNTARON POR SU PRESENTE PERSONAL: “PARECE QUE...”

Elba Marcovecchio habló en Mujeres Argentinas de la causa de Mauro Icardi y Wanda Nara y al finalizar la entrevista, María Belén Ludueña la sorprendió con una pregunta sobre su presente personal y su reacción dio que hablar.

“Te quiero consultar por último, ¿cómo estas vos?”, le consultó la conductora y la abogada fue tajante: “Ay pasemos a otro tema, ¿querés que hablemos de la paz mundial?, ¿del cónclave?, ¿de Boca? Hablemos de eso si querés, pero de mí no”.

María Belén Ludueña y Elba Marcovecchio en Mujeres Argentinas (Foto: captura de eltrece).

“Bueno, estás trabajando mucho…”, comentó Ludueña y fue al final cuando Elba hizo referencia a la ausencia de Jorge Lanata: “Parece que el tiempo fuera un enemigo más que un aliviador, pero prefiero que no”.