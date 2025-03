El esperado debut de Viviana Canosa al frente de Viviana en vivo generaba muchas expectativas, y la conductora aprovechó para hacer una fervorosa reivindicación de Jorge Lanata, y en defensa de la libertad de expresión.

"Un placer volver a las tardes y estoy muy emocionada, el corazón me está por estallar, pero lo voy a disimular muy bien", se confesó de entrada.

Acto seguido, Viviana fue al hueso: “Quiero hablar de algo que para mí es absolutamente importante. Quiero hablar de la libertad de expresión. Para mí es una bandera”.

“Quiero para arrancar este programa una foto de Jorge Lanata, porque la verdad lo extrañamos mucho a Lanata. Mucho. (...) Lanata no era amigo mío, pero le hice entrevistas en su casa y en la radio y fue muy amoroso y muy generoso conmigo”.

“Y yo creo que hoy en la Argentina a un periodista como Jorge Lanata se lo necesita más que nunca. (...) Amaba el gordo la libertad de expresión. No se puede hacer periodismo si nos autocensuramos”.

EL DISCURSO SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

“Tenemos que decir todo lo que vemos. Te puede gustar o no lo que yo digo, pero no me pagan por decir lo que digo. O sea, no soy ensobrada, ni tomo champagne, ni escucho ópera los domingos en la Quinta de Olivos. Hablando de libertad de expresión, vamos a tener a todas las voces en este programa”.

“Todos los que quieran venir van a tener su lugar. Queremos voces libres”.

NOTICIA EN DESARROLLO