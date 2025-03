Si la propia Viviana Canosa no hubiera afirmado que solo trabajó un año con Jorge Rial, allá por el año 2000, nadie habría comprendido por qué el reencuentro entre los excompañeros de Intrusos se produjo tras 25 años.

Así fue que Rial se hizo cargo de la fama de hombre de pocas pulgas y reveló: “Yo siempre prefiero que me teman y no que me respeten. Porque el respeto se pierde rápido, el temor no”.

Por eso, Canosa se sinceró: “Te tuve miedo a vos como a ningún hombre en mi vida ”, enfatizó Viviana en plena entrevista cara a cara con Jorge.

En ese momento, Rial esbozó una sonrisa pícara y reaccionó: “Pero nunca entendí por qué, porque de verdad... Me acuerdo que vos decías, ‘no te tengo más miedo’. Y yo te miraba y digo, ‘¡pero si nunca te hice nada!‘”.

Viviana Canosa y Jorge Rial. (Foto: Viviana en Vivo)

LOS ATAQUES DE PÁNICO DE VIVIANA CANOSA POR JORGE RIAL

“Yo me moría de miedo. Yo decía, echenme. Pero todos los días decías, ‘a vos, Colorada, hoy te echan’. Jorge, yo ahora reconozco que hizo un ataque de pánico”.

“Yo vivía con ataques de pánico. Pero a la vez, y por eso quería que hoy vinieras, fuiste como un gran maestro para mí, en muchos sentidos”, continuó Viviana antes de que Jorge negara haberla odiado.

“Me dolía el alma, ¿entendés? Me sentía mal. Porque aparte te había querido tanto. Yo el primer año con vos y con Luis Ventura, yo era feliz. Yo me divertía a la par de ustedes y nada. Y lo disfruté mucho”, cerró Viviana Canosa frente a la risa cómplice de Jorge Rial.