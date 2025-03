En medio de una entrevista con Intrusos sobre el escándalo del Wanda Gate, Elba Marcovecchio se quebró al ser consultada sobre cómo lleva el duelo por la muerte de Jorge Lanata, fallecido el pasado 30 de diciembre del 2024.

“¿Estas con un montón de causas públicas y al mismo tiempo llevas un duelo muy fuerte en tu vida, ¿cómo se convive con esas dos realidades a tres meses de la muerte de Jorge?”, le preguntó Rodrigo Lussich.

Sorprendida, la abogada contestó: “Ay, me mataste, como se puede, no sé, es muy difícil. Mirá, se me puso la piel de pollito, las personas que pasan por estas situaciones saben, cómo uno se pone el traje de ser humano de día también por los chicos”.

Elba Marcovecchio y Karina Iavícoli en un móvil con Intrusos (Foto: captura de América).

“Por el trabajo, porque el trabajo es salud, genera una disociación”, sumó y repreguntó: “¿La noche es el momento que caes tal vez?”. “Con esto te termino porque me quiebro mal, en la noche yo lo extraño, no puedo seguir”, contestó angustiada.

CÓMO SIGUE LA SUCESIÓN POR LA MUERTE DE JORGE LANATA

Karina Iavícoli contó en Intrusos cómo sigue la causa de la sucesión por la muerte de Jorge Lanata luego de que se consultara a la propia Elba Marcovecchio y ésta evitara contestar conmocionada.

“La sucesión está todo bien, todo en paz, hecho por la doctora Guerrero, por eso se lo quería preguntar a ella porque estuve averiguando”, comentó la panelista luego del inesperado ida y vuelta con la abogada.

Así, Karina agregó información al respecto: “Me parece que es un buen final también, después de todo lo que pasó antes, que estén en paz ahora con las cosas que les corresponde a cada una, está bien”.

