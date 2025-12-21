La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó un nuevo capítulo con la detención de Jesús Mallón, conocido como “El Tío”. El hombre, de 42 años, fue señalado por los fiscales como uno de los integrantes de mayor peso dentro de la banda que habría planeado y ejecutado los femicidios de Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Gutiérrez.

La captura se concretó durante un allanamiento en Berazategui, en un operativo encabezado por el Gabinete de Homicidios de la DDI de La Matanza. Según informaron fuentes de la causa, la detención fue posible tras semanas de seguimiento y el análisis de imágenes de cámaras de seguridad.

Triple Crimen de Florencio Varela: las fotos de "El Tío"

Para los investigadores, Mallón ocupaba un lugar jerárquico en la estructura criminal. Lo acusan de haber participado en la planificación y logística del ataque, además de intervenir en las decisiones que llevaron a que las tres jóvenes terminaran en la casa donde fueron asesinadas.

Las pruebas en su contra incluyen reuniones con otros imputados —detenidos desde el 18 de septiembre— en una parrilla de Avellaneda. Aunque esos encuentros parecían comerciales, la Justicia determinó que en realidad estaban ligados a la comercialización de estupefacientes.

La hipótesis de los fiscales es contundente: el ataque no fue un hecho improvisado, sino que fue planificado con antelación y ejecutado por varias personas con roles definidos. Con la detención de “El Tío”, ya son 12 los detenidos en la causa, que sigue sumando pruebas y no descarta nuevas detenciones en los próximos días.

CÓMO OCURRIÓ EL TRIPLE CRIMEN DE FLORENCIO VARELA

El caso conmocionó a la zona sur del conurbano bonaerense. Morena Verdi y Brenda Loreley del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, desaparecieron tras salir de sus casas. Durante días, sus familias no tuvieron noticias hasta que la Policía halló sus cuerpos enterrados en un pozo dentro de una vivienda de Florencio Varela.

Triple crimen de Florencio Varela: los asesinos dejaron un mafioso mensaje en los cuerpos de las víctimas

Desde el primer momento, la investigación apuntó a un hecho de extrema violencia vinculado a una banda criminal y con posibles conexiones al narcotráfico. Las pericias y los testimonios permitieron descartar rápidamente la hipótesis de un ataque al azar.

Ahora, la Justicia se concentra en el análisis de los teléfonos celulares secuestrados y en reconstruir la trama previa al crimen: quiénes planearon el ataque, quiénes lo ejecutaron y cuál fue el verdadero motivo detrás del triple homicidio.

La causa sigue abierta y los investigadores aseguran que no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

