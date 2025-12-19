Este jueves, el jurado de MasterChef Celebrity hizo competir a 8 participantes en la octava gala de eliminación del reality que conduce Wanda Nara, y, como estaba previsto, uno de ellos dejó el certamen.

En una noche sin concesiones, los participantes peor puntuados de esta semana con el delantal negro debieron someterse a los estrictos requerimientos de los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Andy Chango, Susana Roccasalvo, Maxi López, Ian Lucas, Julia Calvo, Miguel Ángel Rodríguez, Cachete Sierra y Emilia Attias fueron los participantes que se disputan la continuidad en el reality.

Masterchef Celebrity 2025. Wanda Nara, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.. Foto: Telefe

QUIÉN FUE EL NOVENO ELIMINADO DE MASTERCHEF CELEBRITY

La gala de eliminación de Masterchef Celebrity generó una fuerte sorpresa cuando el jurado anunció el desafío de hacer un pato con total libertad creativa. Es decir, el jurado no impuso una receta específica y solo exigió que la proteína estuviera presente en el plato final.

Tras la competencia, el jurado convocó a Miguel Ángel Rodríguez, Ian Lucas y Maxi López. “Hoy, la verdad, el nivel del pato fue muy alto. No cometieron los errores más graves de la noche, así que están dentro de la próxima gala”, les anunció Damián Betular.

Más tarde, llegó el turno de Andy Chango, Julia Calvo y Emilia Attias, quienes quedaron a merced de la decisión final del jurado. En esta oportunidad, Andy logró salvarse pese a haber quedado en la cuerda floja, y el mano a mano definitivo quedó planteado entre sus dos compañeras, pero fue la actriz de Margarita la que debió salir del estudio por la puerta grande.

Wanda Nara y los participantes de MasterChef Celebrity (Foto: gentileza Telefe)

TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE MASTERCHEF CELEBRITY

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de MasterChef Celebrity?

Como todos los domingos, salvo en las dos últimas ocasiones que se hicieron un miércoles, las galas de eliminación empiezan a las 22.30 y se pueden ver a través de Telefe y en Telefe en vivo (canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Directv y canal 1123 en Directv HD), y en HBO Max.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025?

Alex Pelao, Andy Chango, Agustín “Cachete” Sierra, Leandro “Chino” Leunis, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini (Sofía Gonet), Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Diego “Peque” Schwartzman, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo, Claudio “Turco” Husaín, Valentina Cervantes y Guillermo “Walas” Cidade.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de MasterChef Celebrity?

Hasta el momento solo Jorge “Roña Castro, Pablito Lescano, Esteban Mirol, Diego “Peque” Schwartzman, Luis Ventura, Guillermo “Walas” Cidade, Valentina Cervantes, Alex Pelao, Eugenia Tobal y Julia Calvo.

