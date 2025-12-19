Con una serie de fotos familiares y una contundente frase, Sofía Calzetti echó por tierra las versiones de crisis con Sergio “Kun” Agüero, padre de su hija Olivia.

Los rumores habían surgido esta semana luego de que el periodista Juan Etchegoyen asegurara en Mitre Live que el exfutbolista habría tenido un affaire con una influencer, situación que habría impactado de lleno en su relación.

Sin embargo, lejos de alimentar las versiones, Sofía recurrió a sus redes sociales para desmentir el trascendido. Lo hizo a través de un posteo de fin de año titulado “diciembre”, en el que compartió imágenes súper amorosas junto al Kun y su hija.

El contundente posteo de Sofía Calzetti tras los rumores de crisis con el Kun Agüero. Fotos: Instagram @soficalzetti

Además de las fotos en familia, Calzetti acompañó la publicación con una frase que reflejó su presente personal y no pasó desapercibida:“A veces se nos olvida que estamos viviendo momentos que antes eran sueños”.

El tierno comentario de Benjamín Agüero

El mensaje fue interpretado por muchos como una clara respuesta a los rumores y una señal de que la pareja atraviesa un buen momento.

Incluso Benjamín Agüero, hijo del Kun y Gianinna Maradona, comentó: “Los extraño”.

