A dos meses de dar a luz a su primogénita Olivia Agüero, Sofía Calzetti disfruta de la maternidad en la Argentina, acompañada por Sergio “Kun” Agüero y su familia.

En nota con Socios del Espectáculo, la modelo e influencer respondió si está en los planes dejar Miami y reinstalarse en su país natal con el exfutbolista y la pequeña Olivia.

Foto: Instagram.

QUÉ DIJO SOFÍA CALZETTI DE LA POSIBILIDAD DE MUDARSE CON EL KUN AGÜERO A LA ARGENTINA

“¿Hay planes de instalarse en la Argentina con el Kun y con Benja, que está jugando en Independiente?”, le preguntó el notero de eltrece a Sofía en un evento.

Con pocas certezas, Calzetti le contestó: “Todavía no lo sabemos. Cada cosa tiene algo lindo. A mí me encanta Miami, porque llevo una vida más tranquila, más en casa. Pero acá está toda la familia, los amigos... No sabemos bien qué vamos a hacer”.

“Tenemos unos años más de chance hasta que la nena arranque el jardín. Ahí ya hay que establecerse”, detalló la modelo, dejándole la puerta abierta a la mudanza.

