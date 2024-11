A casi dos meses de convertirse en padre por segunda vez, Kun Agüero fue al programa de Susana Giménez y presentó en vivo a la pequeña Olivia, fruto de su amor con Sofía Calzetti.

Sin embargo, la diva quedó completamente impactada a ver a Benjamín Agüero, el hijo que el exfutbolista tuvo con Gianinna Maradona.

LA REACCIÓN DE SUSANA AL VER A BENJAMÍN, EL HIJO DEL KUN AGÜERO Y GIANINNA MARADONA

Susana: -Vení, Olivia. ¡Ay, qué chiquitita! Hola, Benja. No, me desmayo. ¡Cómo creciste! ¿Tenés 15?

Kun: -Sí, tiene 15.

Susana: -¿Cuánto medís?

Benjamín: -1,70.

Susana: -1,70 mido yo. Está enorme. Te parecés mucho a tu padre.

Kun: -¿Sí? ¿Se parece?

Susana: -Sí, yo lo veo parecido.

Kun: -¿Y Olivia?

Susana: -No sé, es tan chiquita. ¿Cuándo nació?

Sofía: -En dos días cumple dos meses. Nació el 13 de septiembre.

Susana: -Es tan chiquitita, me impresión. ¡Qué belleza! ¿No tendrá frío?

Kun: -¿La querés agarrar?

Susana: -No, me impresiona. Es muy chiquitita. ¡Es divina! Vos, Kun, ¿querías una mujer?

Kun: -Sí.

Susana: -¿Y vos Benja te pusiste celoso?

Benjamín: -No, no.

Susana: -Papá te ama.

Kun: -No, cuando le dije se puso contento. Me dijo “pensé que no iba a tener más hermanos”.

Susana: -Tiene la sonrisa de Claudia (Villafañe). Yo a Claudia la amo. Es una mujer fabulosa. Cuando naciste vos fue un jolgorio. Estaban todos tan contentos. Era “el Benja”, “el Benja”.