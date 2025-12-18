El escándalo por la madre que apostó y perdió $17.800.000 destinados a la fiesta de egresados de 35 chicos en Misiones no para de crecer. Ahora, surgieron más testimonios que la vinculan con otras estafas previas, aunque hasta ahora nadie se había animado a denunciarla.

“Ella ya había estafado a muchas personas, pero como no eran montos tan grandes, nadie la denunció. Tuvo que pasarnos esto a nosotros para que sus antecedentes salieran a la luz”, contó Mónica, una de las tutoras y vocera de las familias damnificadas. La mujer habló con Red Ciudadana y no ocultó su indignación.

Según relataron los padres, Romina Enríquez se encargó de administrar el dinero porque “tenía contactos con los servicios y supuestamente experiencia en la organización de eventos”. Pero nadie sabía que, además, “tenía experiencia en estafar a la gente”.

CÓMO SON LAS SUPUESTAS ESTAFAS QUE HABRÍA COMETIDO LA MADRE ACUSADA DE APOSTAR EL DINERO DE EGRESADOS EN UN CASINO

El viernes, horas antes de la recepción, la bomba estalló. “Desde la escuela me llamaron porque los dueños del salón buscaban a los padres responsables: el evento estaba suspendido. Ahí me enteré de que esta señora nunca había pagado más que la seña”, relató Mónica.

La propia Enríquez admitió después que gastó toda la plata apostando en el casino. La noticia cayó como un baldazo de agua fría entre las familias, que habían hecho un esfuerzo enorme para juntar el dinero. “La mayoría llegaba con lo justo a fin de mes y hubo quienes hasta vendieron cosas para poder pagar”, lamentó la vocera.

Con la fiesta en riesgo, los padres se reunieron de urgencia con los dueños del salón. Finalmente, lograron un acuerdo para hacer el evento igual, aunque con un presupuesto mucho más ajustado: $10 millones para salón, sonido y decoración.

El catering original quedó descartado y cada familia llevó la comida de su casa. “Acordamos que todas las mesas tuvieran la misma cena: empanadas y pizza. La bebida se compró en el salón y así también pagamos seguridad y otros servicios”, detalló Mónica.

LA JUSTICIA INVESTIGA SI LA MADRE QUE PERDIÓ 17 MILLONES DE PESOS DE EGRESADOS EN UN CASINO TIENE OTROS HECHOS SIMILARES

El intendente de Eldorado, Rodrigo “Pipo” Durán, intervino como garante y se comprometió a cubrir la deuda si las familias no podían pagar.

Después de la denuncia, empezaron a aparecer otros casos similares cometidos por Enríquez. “No era esa suma de dinero, entonces la gente no hacía la denuncia. Acá somos muy pasivos, muy tranquilos”, reconoció Mónica.

Ahora, más familias se acercaron a la comisaría para presentar comprobantes y sumarse a la causa penal por administración fraudulenta. La Justicia deberá determinar el monto total de la estafa, que podría ser aún mayor.

Más allá del golpe económico, el daño emocional fue enorme. “No es solo la plata, es todo lo que conlleva. Tengo un cansancio mental, físico y emocional impresionante. Lo único que pensamos fue en los chicos, porque una recepción no se repite y dejarlos sin eso era muy injusto”, cerró la vocera.

