Los calendarios de adviento volvieron a ganar protagonismo en los últimos años y se convirtieron en uno de los rituales preferidos para celebrar la llegada de las fiestas.

Lo que nació como una tradición familiar para marcar la cuenta regresiva hacia la Navidad hoy se reinventa en versiones modernas que van desde chocolates y mini regalos hasta propuestas de bienestar y cuidado personal.

En un contexto donde los consumidores buscan experiencias, sorpresas y productos que se integren a su día a día, estos calendarios se transformaron en una opción atractiva tanto para regalar como para darse un gusto propio.

CALENDARIOS DE ADVIENTO BEAUTY PARA PREPARARNOS PARA LAS FIESTAS

Los calendarios de adviento beauty se convirtieron en uno de los productos más buscados del fin de año.

Lo que comenzó como una tradición navideña se transformó en una experiencia de belleza: una caja con diferentes ventanas que se abren día por día, revelando productos de maquillaje, skincare o fragancias.

Foto: IA

En tiempos donde las rutinas se vuelven rituales, esta propuesta se instaló con fuerza en Argentina como un auto-regalo perfecto o una opción original para sorprender.

Por qué son tendencia en 2025

La búsqueda de regalos más personales, la influencia de los creadores de contenido y el auge del skincare hicieron que los calendarios de adviento beauty se volvieran virales. Además, permiten probar varios productos en formato mini o tamaño real sin necesidad de comprar cada uno por separado.

Sumado a esto, se imponen las paletas de tonos rosados y corales, texturas glowy y fragancias frescas, tres claves que marcan la estética beauty de esta temporada y que muchas marcas están incorporando en sus sets de fin de año.

Una semana de belleza: la propuesta local que se destaca

Entre las opciones que llegan a las góndolas, una de las más comentadas es la de Cher Beauty con un calendario pensado para usarse del 18 al 24 de diciembre, una cuenta regresiva de siete días con productos que combinan maquillaje, cuidado de la piel y fragancias.

Este calendario incluye:

Creamy Contour para esculpir el rostro con un acabado natural.

Nectar Lip Oil , ideal para aportar brillo y nutrición.

Stick To The Gloss en Soft Pink , un gloss rosado suave que sigue la tendencia de labios jugosos.

Fragancia femenina EDP en Travel Size (20 ml) , práctica para llevar en la cartera.

Multistick Blush , un rubor multiuso en tonos coral.

Ultra Glow Cream , la crema iluminadora que potencia el acabado glowy de temporada.

Y el producto estrella para cerrar la experiencia en Nochebuena: una fragancia femenina EDP de 50 ml, pensada como el “momento final” de esta cuenta regresiva beauty.

El boom del gifting experiencial

A diferencia de un solo producto, los calendarios de adviento ofrecen una experiencia: sorpresa, rutina y variedad.

Cada día se suma un elemento más para armar el look de fiestas, lo que los convierte en un regalo completo y temático.

Los calendarios de adviento nos preparan para las fiestas. Foto: IA

Además, son ideales para quienes quieren renovar su kit de maquillaje o incorporar nuevos hábitos de cuidado personal.

La tendencia que llegó para quedarse

Con más opciones, diseños cuidados y productos alineados a las tendencias globales, los calendarios de adviento beauty se consolidan como el regalo preferido del fin de año.

Ya no se trata solo de abrir ventanas: es un ritual que combina emoción, autocuidado y celebración. Y todo indica que será una tradición que seguirá creciendo en los próximos años.