La provincia de Misiones sigue sacudida por el caso de Romina Enríquez, la madre que quedó bajo la lupa por quedarse con los 17 millones de pesos que los padres habían juntado para la fiesta de egresados de sus hijos.

En un principio, Enríquez, de 42 años, aseguró que se había gastado toda la plata en el casino. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que la historia sería muy distinta.

Según información revelada en las últimas horas, Enríquez habría usado el dinero para organizar un evento nocturno: un recital, festival o fiesta temática con barra y bandas invitadas, inspirado en la nostalgia de los años ‘90.

La idea era montar una noche inolvidable, pero el negocio terminó siendo un fracaso. Así lo detallaron fuentes cercanas a la investigación, que aseguraron que la mujer ofició como productora de eventos y apostó todo a una movida que no funcionó.

Enríquez, que se había presentado como tesorera del grupo de padres, intentó justificar la falta del dinero diciendo que lo perdió en el casino. Incluso, en un blog de juegos de azar, se la puede ver hablando de su “pasión” por el juego, lo que alimentó la versión inicial.

Sin embargo, la investigación apunta a que el casino fue solo una coartada y que el verdadero destino de los fondos fue el fallido emprendimiento nocturno.

La noticia cayó como un balde de agua fría entre los padres y los egresados, que vieron cómo se esfumó el sueño de la fiesta. Ahora, la Justicia investiga a Enríquez por estafa y busca determinar si hubo cómplices o si actuó sola.

Mientras tanto, la comunidad educativa y las familias esperan respuestas y, sobre todo, una solución para los chicos que se quedaron sin su noche de celebración.

