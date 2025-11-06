La televisión argentina suma una nueva apuesta fuerte: “Tarde o Temprano” desembarca en la pantalla de eltrece el lunes 10 de noviembre a las 14.45, con la conducción de Belén Ludueña y un equipo de periodistas que promete dar que hablar.

El ciclo se presenta como un magazine de actualidad pensado para quienes quieren estar informados al instante, con un formato ágil y dinámico que mezcla noticias, política, policiales, economía, espectáculos y el mejor análisis de la realidad mientras los hechos se desarrollan.

Foto: prensa eltrece

Un equipo de especialistas para analizar la realidad

Junto a Ludueña estarán Silvia Fernández Barrio, Fernanda Iglesias, Gonzalo Aziz y “Pampa” Mónaco, referentes en sus áreas, que aportarán su mirada y experiencia para desmenuzar cada tema de la agenda.

La propuesta es clara: todo lo que necesitás saber para entender el día a día, en un solo lugar y con voces autorizadas. El magazine buscará combinar la información dura con el análisis, el debate y el toque de entretenimiento que caracteriza a las tardes de eltrece.

Horario y detalles del estreno

El debut será el lunes 10 de noviembre a las 14.45, y el programa se emitirá de lunes a viernes en ese horario. La expectativa es alta y el canal apuesta a que “Tarde o Temprano” se convierta en el nuevo punto de encuentro para quienes buscan estar al tanto de todo lo que pasa, apenas sucede.

La cita ya está marcada: Belén Ludueña y su equipo te esperan todas las tardes en eltrece para informarte, analizar y debatir la actualidad argentina, en vivo y al instante.