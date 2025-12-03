El jueves 27 de noviembre se llevó a cabo el Festival TIJE Solidario. Más de 1500 personas se reunieron para apoyar a la Fundación Sí en una jornada donde la industria turística y la comunidad demostraron, una vez más, su capacidad para generar impacto social a gran escala.
Con una grilla artística de primer nivel y una causa que conmueve, la edición 2024 marcó un nuevo récord de participación y recaudación.
Un festival que convierte música en oportunidades reales
Florencia Otero y Germán Tripel, Rada, Virginia Da Cunha —como DJ— y un cierre emocionante a cargo de Ciro y Los Persas, junto a la participación especial de Luli Bass (Los Piojos), fueron el corazón artístico de la noche.
Pero más allá del espectáculo, el evento logró un resultado extraordinario:
- 126 millones de pesos en recaudación económica, que permitirán que 100 nuevos estudiantes ingresen al proyecto de Fundación Sí con hospedaje, alimentación, pasajes y material de estudio garantizado durante todo un año.
- 132 millones de pesos en alimentos y artículos de higiene, destinados a las residencias que la fundación sostiene en todo el país, donde próximamente ingresarán 278 nuevos estudiantes.
Además, se confirmó la apertura de una nueva residencia estudiantil en San Justo, que contará con pintura, mobiliario y equipamiento gracias al aporte obtenido en esta edición del festival.
“Este es el impacto real: más chicos estudiando, más herramientas para su futuro y más oportunidades construidas entre todos”, destacó Manuel Lozano, director de Fundación Sí.
Una acción que crece gracias al compromiso del sector
La iniciativa —que comenzó en 2002— hoy reúne a empresas de turismo, artistas, aliados estratégicos y público general bajo un objetivo común: transformar un evento cultural en un motor de inclusión social.
Parte de lo recaudado también será destinado a proyectos de la Fundación del Padre Pablo y la Parroquia María Auxiliadora de Ramos Mejía, reforzando el alcance comunitario de la acción.
Un puente entre la industria turística y el compromiso social
A lo largo de más de dos décadas, TIJE Solidario —parte de un programa que se originó en plena crisis económica— se transformó en un ejemplo de articulación entre empresas, tecnología, cultura y causas sociales.
Su crecimiento refleja cómo el turismo puede ser un actor clave para apoyar a miles de jóvenes en su acceso a la educación.
En tiempos donde la cooperación es indispensable, el festival volvió a demostrar que la música, la comunidad y la solidaridad pueden cambiar realidades.