El jueves 27 de noviembre se llevó a cabo el Festival TIJE Solidario. Más de 1500 personas se reunieron para apoyar a la Fundación Sí en una jornada donde la industria turística y la comunidad demostraron, una vez más, su capacidad para generar impacto social a gran escala.

Con una grilla artística de primer nivel y una causa que conmueve, la edición 2024 marcó un nuevo récord de participación y recaudación.

Foto: prensa TIJE

Un festival que convierte música en oportunidades reales

Florencia Otero y Germán Tripel, Rada, Virginia Da Cunha —como DJ— y un cierre emocionante a cargo de Ciro y Los Persas, junto a la participación especial de Luli Bass (Los Piojos), fueron el corazón artístico de la noche.

Pero más allá del espectáculo, el evento logró un resultado extraordinario:

126 millones de pesos en recaudación económica , que permitirán que 100 nuevos estudiantes ingresen al proyecto de Fundación Sí con hospedaje, alimentación, pasajes y material de estudio garantizado durante todo un año.

132 millones de pesos en alimentos y artículos de higiene, destinados a las residencias que la fundación sostiene en todo el país, donde próximamente ingresarán 278 nuevos estudiantes.

Foto: @tijegroup

Además, se confirmó la apertura de una nueva residencia estudiantil en San Justo, que contará con pintura, mobiliario y equipamiento gracias al aporte obtenido en esta edición del festival.

“Este es el impacto real: más chicos estudiando, más herramientas para su futuro y más oportunidades construidas entre todos”, destacó Manuel Lozano, director de Fundación Sí.

Foto: @tijegroup

Una acción que crece gracias al compromiso del sector

La iniciativa —que comenzó en 2002— hoy reúne a empresas de turismo, artistas, aliados estratégicos y público general bajo un objetivo común: transformar un evento cultural en un motor de inclusión social.

Parte de lo recaudado también será destinado a proyectos de la Fundación del Padre Pablo y la Parroquia María Auxiliadora de Ramos Mejía, reforzando el alcance comunitario de la acción.

Un puente entre la industria turística y el compromiso social

A lo largo de más de dos décadas, TIJE Solidario —parte de un programa que se originó en plena crisis económica— se transformó en un ejemplo de articulación entre empresas, tecnología, cultura y causas sociales.

Su crecimiento refleja cómo el turismo puede ser un actor clave para apoyar a miles de jóvenes en su acceso a la educación.

En tiempos donde la cooperación es indispensable, el festival volvió a demostrar que la música, la comunidad y la solidaridad pueden cambiar realidades.