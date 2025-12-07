Un brutal episodio sacudió a Morón: un policía de la Ciudad, identificado como Carlos Javier Pelazo, asesinó de varios disparos a Juan Manuel De Vita, un joven de 19 años que lo increpó luego de que el agente atropellara a su primo horas antes.

Las cámaras de seguridad captaron la secuencia completa. En las imágenes se ve a De Vita correr desesperado, intentando escapar, mientras el policía le dispara a quemarropa. El fogonazo del arma y la estela de humo marcan el instante fatal.

Todo comenzó este sábado 6 de diciembre a la mañana en el barrio 20 de Junio. Pelazo, que circulaba en su Renault Sandero particular, aparentemente llevaba a su hijo al médico cuando embistió a una moto en la que viajaba José Luis Zárate, conocido como “Pitu”. El joven sufrió heridas graves y fue trasladado de urgencia al Instituto de Haedo.

Leé más:

Hallaron enterrada a Débora Bulacio: así fueron sus últimas horas en el camping de Necochea

UN JOVEN FUE ASESINADO POR UN AGENTE DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD CUANDO LE RECLAMABA POR HABER DEJADO A SU PRIMO LIBRADO A SU SUERTE TRAS ATROPELLARLO

Según la familia, el policía escapó sin asistir a la víctima. Recién seis horas después, Pelazo se presentó en la Comisaría 4° de Morón, pero sin el auto involucrado. El personal le indicó que debía regresar con el vehículo para los peritajes, advirtiéndole que, de no hacerlo, quedaría detenido.

Pelazo volvió a la comisaría cerca de las 16:45. Su llegada coincidió con la presencia de vecinos y familiares de Zárate, que lo reconocieron y se desató una fuerte discusión. En medio del tumulto, el policía intentó huir, pero fue perseguido por un joven —primo de la víctima— que llegó a patear su auto y a golpearlo.

Video: TN

Fue entonces cuando Pelazo sacó su arma reglamentaria y disparó al menos dos veces en la esquina de Chile y Grito de Alcorta. Juan Manuel De Vita murió en el acto.

Tras los disparos, el policía subió al Sandero y escapó nuevamente. Desde el centro de monitoreo lo siguieron durante diez cuadras, hasta que patrulleros lograron interceptarlo en el centro de Morón.

Leé más:

Revelaron que Máximo Thomsen, condenado por la muerte de Fernando Báez Sosa, está aislado hace un mes

EL POLICÍA QUE ASESINÓ A UN JOVEN EN MORÓN QUEDÓ DETENIDO Y SE NEGÓ A DECLARAR

El agente fue trasladado a sede judicial y este domingo fue indagado por lesiones culposas en concurso con homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Se negó a declarar y permanece detenido a disposición de la fiscal Valeria Courtade, de la UFI N°3.

Mientras tanto, José Luis Zárate sigue internado y su estado es delicado. Según contaron sus familiares, sufrió una baja brusca de presión y fue trasladado de urgencia al hospital Posadas, donde será operado. “Está peleando por su vida”, relató un allegado.

Leé más:

Horror en una maternidad de Córdoba: una abuela relató el calvario tras la muerte de su nieta

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.