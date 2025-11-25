La tragedia golpeó de lleno a una familia en Córdoba y encendió las alarmas en toda la provincia. Tres bebés y una mujer murieron en la maternidad provincial, y las denuncias de mala praxis y abandono se multiplican.

El caso de Mabel, abuela de una de las bebas fallecidas, estremeció a todos. En diálogo con Telenoche, la mujer contó con la voz quebrada cómo vivió el peor día de su vida. “Mi hija tenía un embarazo de casi 41 semanas. La llevé el lunes 10, pero no atendían. Me mandaron a la guardia y después me dijeron que volviera el viernes 14”, relató.

Ese viernes, la joven quedó internada. “Le dieron pastillas para ver si le agarraban contracciones, pero no pasaba nada. El sábado iba a pasar a cirugía porque le iban a hacer la cesárea”, recordó Mabel.

La mujer no pudo ocultar su indignación por el trato recibido en el quirófano. “Cuando me hacen pasar, mi hija ya estaba acostada y abierta. Había varias personas paradas, y una chica que parecía practicante, porque no tenía noción de nada”, denunció.

“VÍ COMO SE LE RESBALÓ LA BEBA”: EL ESCALOFRIANTE RELATO DE LA ABUELA DE UNA RECIÉN NACIDA QUE MURIÓ EN UNA MATERNIDAD DE CÓRDOBA

“Vi que la practicante metió la mano para sacar a la bebé y se le resbaló. Le avisó a la doctora y, con ayuda de otra chica, la sacaron y le cortaron el cordón. La envolvieron y yo salí corriendo porque pensé que iba a escuchar su llanto, que la iban a limpiar, todo lo que se le hace a un bebé”, relató Mabel, todavía conmocionada.

Pero la escena se volvió aún más dramática: “Cuando entré a la salita con mi nieta, vi que pedían el tubo, prendían la máquina, todos los aparatos. Me di cuenta de que mi nieta no se movía más y ellas seguían”.

La abuela contó que, tras unos minutos, le confirmaron la peor noticia. “Me dieron la bebé muerta, muerta me la dieron. La tuve casi cuatro horas y media con mis familiares. Tuve que pedir que me la retiren porque ya estaba muy helada y muy morada, negra, la bebé”, expresó entre lágrimas.

La denuncia de Mabel se suma a la de otras familias que atraviesan el mismo dolor y exigen justicia. La investigación por las muertes en la maternidad provincial de Córdoba sigue en marcha, mientras crece la indignación y el pedido de respuestas por parte de los allegados a las víctimas.

