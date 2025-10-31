Hurlingham está sumido en la conmoción y la tristeza. El miércoles, minutos después de las 13, Diego Eduardo Consencao (32) fue asesinado a tiros por un amigo en plena calle. El crimen quedó registrado por una cámara de seguridad y el relato de una vecina que presenció la escena hiela la sangre.

“Escuché tiros y salí. Vi que en el pasillo había gente y que Diego estaba baleado, se estaba desangrando. Solo pido justicia, por él y por su familia”, contó la mujer a Telenoche, con la voz quebrada por la angustia y la bronca.

Todo ocurrió cuando Diego venía andando en bicicleta junto a otros dos jóvenes. De repente, uno de ellos, identificado como Sebastián Leandro Demichelis, de 18 años, sacó un arma de su bolso y le disparó a quemarropa.

Así fue el asesinato de Diego Consencao en Hurlingham (Foto: captura eltrece)

En las imágenes se ve cómo Diego intenta escapar, salta de la bicicleta y trata de retener al agresor para evitar que vuelva a disparar. El tercer joven, Ezequiel Isaías Morán, de 17 años, observa la escena sin intervenir.

Leé más:

Encuentran más cuerpos en un bosque de Serra da Misericordia en Rio de Janeiro: imágenes escalofriantes

UN DETENIDO Y UN PRÓFUGO POR EL ASESINATO DEL HOMBRE DE HURLINGHAM AL QUE LE ROBARON LA BICILETA

“En el video se ve que salta para escapar de los pibes”, remarcó la vecina, que conocía a la víctima desde chico. “Era mi vecino de toda la vida. Esto me deja una tristeza enorme”.

Tras recibir los disparos, Diego buscó refugio en una casa vecina. Allí, los vecinos llamaron a la Policía y a la ambulancia. “La ambulancia tardó demasiado, más de 20 minutos en venir. Llegaban muchos policías pero no venía la ambulancia”, relató la testigo, que presenció el dramático momento posterior al ataque.

Así fue el asesinato de Diego Consencao en Hurlingham (Foto: captura eltrece)

Diego fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde lo operaron y quedó en estado reservado. Sin embargo, murió horas después a causa de las graves heridas.

Leé más:

Qué encontraron en el cuaderno del Señor J, supuesto autor intelectual del Triple crimen de Florencio Varela

LOS MOTIVOS POR LOS QUE UN HOMBRE ASESINÓ A SU AMIGO Y SE APROPIÓ DE SU BICICLETA EN HURLNGHAM

La secuencia completa del crimen quedó registrada en video: los tres venían hablando cuando Sebastián sacó el arma y disparó. Diego intentó defenderse, pero el agresor volvió a gatillar. La primera bala no salió, pero tras sacarle el seguro al arma, disparó de nuevo y obligó a la víctima a salir corriendo. En la huida, le disparó otra vez a quemarropa.

El asesino se fugó en bicicleta y el cómplice se fue caminando, mientras la bicicleta de Diego quedó tirada en la calle.

En la causa interviene la DDI de Morón y la UFI del Joven N°2. Ezequiel Isaías Morán, el joven que aparece como cómplice, fue detenido horas después. Sebastián Leandro Demichelis sigue prófugo y tiene antecedentes penales por robo calificado y comparendo compulsivo. Ambos están imputados por abuso de arma y lesiones por homicidio.

Detuvieron a un joven por el asesinato de Diego Consencao en Hurlingham (Foto: captura eltrece)

El barrio no encuentra consuelo. “Solo pido justicia, por Diego y la familia”, repitió la vecina, todavía conmocionada por el horror que presenció. El dolor y la indignación atraviesan a toda la comunidad, que espera respuestas y la detención del asesino.

Leé más:

Eduardo Vázquez, el femicida de Wanda Taddei, podría acceder a salidas transitorias

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.