Eduardo Vázquez, exintegrante de Callejeros y condenado a prisión perpetua por el femicidio de Wanda Taddei, pidió ser beneficiado con salidas transitorias.

La noticia generó un fuerte rechazo en la familia de la víctima, que advirtió sobre el peligro de otorgar este tipo de beneficios a condenados por violencia de género.

El pedido fue presentado ante el Juzgado de Ejecución Penal N°3, a cargo del juez Axel López, quien habilitó que el músico ingrese en un período de prueba previo a las posibles salidas.

Eduardo Vázquez fue condenado a perpetua por el femicidio de Wanda Taddei.

La decisión fue confirmada por Jorge Taddei, padre de Wanda, que expresó su indignación y alertó públicamente sobre el impacto de la medida.

El crimen de Wanda Taddei: un caso que marcó a la Argentina

El femicidio ocurrió en febrero de 2010, en la casa que la pareja compartía en la calle Pizarro al 7000, en el barrio porteño de Mataderos. Según la acusación, Vázquez roció con alcohol y prendió fuego a Wanda Taddei durante una discusión. La mujer, madre de dos hijos, murió once días después por las graves quemaduras.

Wanda agonizó 11 días con quemaduras en más del 50 por ciento de su cuerpo.

La sentencia definitiva llegó el 18 de septiembre de 2013, cuando la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dictó la prisión perpetua y revocó la condena inicial de 18 años que le había dado un tribunal oral. En esa primera instancia, los jueces habían considerado como atenuante que el músico fuera sobreviviente de la tragedia de Cromañón, pero ese argumento fue descartado en la apelación.

Actualmente, Vázquez cumple una condena total de 35 años, resultado de la acumulación de penas por el crimen de Taddei, su responsabilidad en la tragedia de Cromañón y tenencia de marihuana.

Las declaraciones de Vázquez y el giro en la causa

Eduardo Vásquez fue condenado a 18 años de cárcel por el crimen de su esposa, Wanda Taddei. (Foto: Telam)

Durante el juicio, en febrero de 2012, Vázquez negó haber asesinado a su esposa y sostuvo que todo fue un accidente doméstico tras una discusión por celos. “Yo no la rocié con alcohol ni la prendí fuego”, declaró ante el Tribunal Oral N°20. “Nunca le pegué, ni le falté el respeto. Mi amor era genuino”, insistió.

Sin embargo, las pruebas forenses y los testimonios desmintieron su versión. Los peritos concluyeron que el fuego no pudo haberse originado de manera accidental, y la familia de Wanda impulsó la apelación que terminó con la condena a prisión perpetua.



