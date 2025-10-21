La angustia por la desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) en Chubut sumó un dato estremecedor: en ese mismo lugar, hace menos de dos años, ocurrió una tragedia que todavía sacude a la comunidad.

En febrero de 2023, Diego Barría, un joven de 32 años, desapareció en la misma zona donde ahora buscan a los jubilados. Barría era padre de tres hijos, fanático de la pesca y las travesías en 4x4, y trabajaba en la empresa petrolera Vientos del Sur.

Diego Barría, el jhoven desaparecido en Chubut en 2023 (Foto: captura América TV)

Ocho días después de su desaparición, la provincia quedó conmocionada: dos pescadores encontraron parte de su cuerpo dentro de las vísceras de un tiburón. Lo identificaron por los tatuajes. “En esa zona las mareas suben y copan el lugar”, explicó el periodista Ignacio González Prieto en Mediodía Noticias.

CÓMO FUE LA TRAGEDIA DE DIEGO BARRÍA, EL JOVEN QUE DESAPARECIÓ EN EL MISMO LUGAR DE CHUBUT QUE LOS JUBILADOS

Según la investigación, Barría salió en cuatriciclo, volcó y quedó inconsciente en una zona donde la marea avanza sobre la tierra. El agua arrastró su cuerpo hasta el mar, donde finalmente fue devorado por un tiburón. “Se lo llevó la marea, y ahí fue donde, evidentemente, quedó su cuerpo en el mar”, relató González Prieto. El hallazgo dejó una huella imborrable en la memoria de los vecinos.

Hoy, la desaparición de Kreder y Morales reavivó todos los temores. La camioneta de la pareja apareció abandonada en el mismo sector donde Barría perdió la vida. Aunque el lugar no está pegado al mar, la cercanía y el antecedente inquietan a los rescatistas y a las familias.

Por ahora, la principal hipótesis es que Pedro y Juana bajaron de la camioneta cuando se encajó y empezaron a caminar para pedir ayuda, ya que no tenían señal para llamar por teléfono. Desde ese momento, no se supo más nada de ellos.

