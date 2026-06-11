Este fin de semana, Mirtha Legrand y Juana Viale recibirán a destacadas figuras de la política, la economía, el periodismo y el espectáculo en una nueva edición de sus tradicionales programas por El Trece.

Invitados de La Noche de Mirtha

El sábado 13 de junio, desde las 21:30, Mirtha Legrand encabezará una nueva mesaza con invitados de diferentes ámbitos para analizar la actualidad política, económica y social del país.

Los invitados confirmados para La Noche de Mirtha son:

Nacho Otero

Elisa Carrió

Ernesto Tenembaum

Fausto Spotorno

Invitados de Almorzando con Juana

Por su parte, el domingo 14 de junio a las 13:45, Juana Viale recibirá a reconocidas figuras del mundo del espectáculo y el deporte en una nueva edición de Almorzando con Juana.

Los invitados confirmados son: